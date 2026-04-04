แฉกลโกง "น้ำมะพร้าวปลอม" ระบาดหนัก! ใช้เทคนิคเลี่ยงการตรวจสอบ ทำเกษตรกรช้ำราคาตกต่ำ

เกษตรกรสะอื้น แฉไม่ยั้ง ขบวนการน้ำมะพร้าวปลอมผุดราชบุรี–สมุทรสงคราม ใช้น้ำบาดาลผสมเลี่ยงตรวจ ซ้ำเติมชาวสวนราคาดิ่ง ผู้บริโภคเสี่ยงไม่รู้ตัว เรียกร้องรัฐเร่งจัดการด่วน
วันนี้ (4 เม.ย.) เฟซบุ๊ก "Wat Sakunsirichaiwat" เจ้าของสวนมะพร้าว ได้ออกมาโพสต์แฉขบวนการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ซึ่งกำลังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว เนื่องจากเป็นการซ้ำเติมภาวะราคามะพร้าวตกต่ำในปัจจุบัน
เผยกลโกงพบการใช้ "น้ำบาดาล" ผสมเพื่อเลี่ยงตรวจคลอรีน โดยจากการตรวจสอบพบโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวปลอม 2 แห่งในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีพฤติการณ์ที่น่าตกใจคือ ใช้มวลชนและน้ำบาดาล อีกทั้งผู้ผลิตเลือกใช้ "น้ำบาดาล" ในการผสมน้ำมะพร้าว แทนการใช้น้ำประปา โดยมีเหตุผลที่ใช้ เนื่องจากน้ำประปามีค่าคลอรีนสูง หากถูกหน่วยงานสุ่มตรวจจะพบพิรุธได้ง่าย แต่การใช้น้ำบาดาลซึ่งไม่มีค่าคลอรีน จะทำให้ผลการตรวจเบื้องต้นดูเหมือนน้ำมะพร้าวธรรมชาติมากกว่า
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีชาวเน็ตและเกษตรกรเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด ชี้เป็นการซ้ำเติมเกษตรกร ปัจจุบันมะพร้าวราคาถูกมากอยู่แล้ว แต่กลับมีกลุ่มคนโลภผลิตของปลอมออกมาแย่งตลาด ทำให้ราคาหน้าสวนยิ่งดิ่งลงไปอีก พร้อมทั้งผู้บริโภคบางรายหวั่นสุขภาพ มีการเตือนให้ระวังการซื้อ "น้ำมะพร้าวบรรจุขวด" ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะนอกจากจะเสียรู้คนโกงแล้ว ยังอาจได้รับอันตรายจากน้ำที่ไม่สะอาด โดยมีคำแนะนำ ให้กินสดจากลูก ปลอดภัยที่สุด ซึ่งเจ้าของโพสต์และชาวสวนแนะนำว่า ในช่วงที่ราคามะพร้าวถูกเช่นนี้ ควรสนับสนุนเกษตรกรด้วยการซื้อ "มะพร้าวสดเป็นลูก" มาดื่มเอง จะได้รับคุณประโยชน์ครบถ้วน 100% และมั่นใจได้ว่าไม่ใช่ของปลอมที่ผสมน้ำบาดาลแน่นอน
พร้อมกันนี้ยังมีการเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ผลิตน้ำมะพร้าวปลอมเหล่านี้อย่างจริงจัง เพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นของตลาดผลไม้ไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังลำบาก