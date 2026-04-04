ฉาวในค่าย! คลิปทหารซัดกันนัวในโรงนอน กองทัพบกตั้งกรรมการสอบ ลงโทษหนัก 10 นาย

สะเทือนวินัยทหาร! คลิปวิวาทในโรงนอนกองทัพบกสั่งลงโทษ หลังตรวจสอบพบเป็นเหตุจริงจากปมขัดแย้งส่วนตัวภายในหน่วย จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมผิดทหารกองประจำการรวม 10 นาย ลงโทษจำขัง 3 เดือน และเตรียมพิจารณาดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติม ขณะที่ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องก็ไม่รอด ถูกลงโทษฐานบกพร่องต่อหน้าที่
วันนี้ (4 เม.ย.) จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของทหารภายในอาคารโรงนอน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ล่าสุด กองทัพบกได้ออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ภายในหน่วยทหารสังกัดศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นการชกต่อยกันระหว่างทหารกองประจำการ สาเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัว
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกำลังพลที่เกี่ยวข้องรวม 10 นาย โดยผลการสอบสวนระบุว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายเพื่อนทหารภายในหน่วย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 จึงมีคำสั่งลงโทษจำขังเป็นเวลา 3 เดือน และอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังมีการลงโทษผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องในข้อหาละเลยต่อหน้าที่ราชการ ได้แก่ สิบเวรประจำหน่วย ถูกลงโทษขัง 7 วัน ผู้บังคับกองร้อยถูกกักบริเวณ 7 วัน และหัวหน้ากองถูกกักบริเวณ 3 วัน จากการไม่กำกับดูแลกำลังพลให้เป็นไปตามระเบียบ
สำหรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ทางหน่วยได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ กองทัพบกย้ำชัดให้ความสำคัญกับการดูแลระเบียบวินัยภายในหน่วยอย่างเคร่งครัด พร้อมขอบคุณผู้ที่แจ้งเบาะแส และยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ และรักษาความเรียบร้อยภายในกองทัพต่อไป