“เคนโด้-มาดามพิม” เข้าพบอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เตรียมจัดมวยในเรือนจำ สร้างแรงบันดาลใจ-ส่งเสริมอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม

เคนโด้ (เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร) พร้อมด้วย มาดามพิม คุณ วิชาดา เดอ สมิท จาก De Smit Food International co., Ltd และ Jimjam Boxing เดินทางเข้าพบ พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ ดร.ศุภโชค ควรฦาชัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบิน เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการพิเศษในการจัดกิจกรรม “แข่งขันมวยในเรือนจำ” หวังใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง
มวยสร้างคน: พลังแห่งการให้โอกาส
สำหรับการเข้าพบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมกีฬามวยภายในเรือนจำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขัง ให้เห็นคุณค่าในตัวเองและมีเป้าหมายในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยคุณเคนโด้และมาดามพิมเล็งเห็นว่า "กีฬา" คือเครื่องมือสำคัญในการขัดเกลาจิตใจและสร้างระเบียบวินัยได้เป็นอย่างดี
ขานรับนโยบายกรมราชทัณฑ์ สู่มิติใหม่แห่งการเยียวยา จากการพูดคุยกับ พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้เปิดเผยถึงนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพและการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขัง รวมถึงโครงการ “เรือนจำท่องเที่ยว” ที่มุ่งเน้นการเปิดพื้นที่ให้สังคมได้มีส่วนร่วมและยอมรับศักยภาพของผู้ต้องขังมากขึ้น
ทางคณะผู้บริหารจาก De Smit Foods และ Putorn Thai Foods รู้สึกยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของกรมราชทัณฑ์อย่างเต็มกำลัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานในทุกมิติ และช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับออกไปประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน
"พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนโครงการดีๆ ของกรมราชทัณฑ์ เพื่อร่วมสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีคุณภาพในทุกมิติ"
โอกาสนี้ได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์กรมราชทัณฑ์ และ ร้านหับเผยซึ่งเป็นสินค้าจากฝีมือของผู้ต้องขัง