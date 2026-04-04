ศุภจีเซ็น ซอสปรุงรส-น้ำดื่มบรรจุขวด-เม็ดพลาสติก เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 3 รายการ ซอสปรุงรส น้ำดื่มบรรจุขวด และเม็ดพลาสติก เป็นเวลา 1 ปี
วันนี้ (4 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2569 ราขกิจจานุเบกษาตีพิมพ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2569 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2568 เรื่อง
ารกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2568 กำหนดสินค้าควบคุม
54 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการ ไปแล้วนั้น
โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569
ว่าเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าด้านพลังงานและวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มเม็ดพลาสติก อาจทำให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง และกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน จึงจำเป็นจะต้องกำหนดให้ซอสปรุงรส น้ำดื่มบรรจุขวด และเม็ดพลาสติก เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติมเพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้า อันไม่เป็นธรรม ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับเรื่องดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่
ข้อ 2 ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม
(1) ซอสปรุงรส
(2) น้ำดื่มบรรจุขวด
(3) เม็ดพลาสติก
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569
ศุภจี สุธรรมพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ