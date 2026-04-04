มอเตอร์เวย์ M6 เสร็จถึงไหน ถึงยังวิ่งสลับขาเข้า-ขาออก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 69

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ตลอดสาย ตั้งแต่บางปะอิน – ปากช่อง – นครราชสีมา ระยะทางรวม 196 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง
ได้แก่ ขาออกกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 เม.ย. 2569 เวลา 00.01 น. ถึง 13 เม.ย. 2569 เวลา 24.00 น. สามารถเข้าด่านบางปะอิน ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ไปออกด่านมวกเหล็ก ออกถนนมิตรภาพ ด่านปากช่อง ไป อ.ปากช่อง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ด่านสีคิ้ว ไป จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ และด่านขามทะเลสอ ไปตัวเมืองนครราชสีมาและ จ.ขอนแก่น
ส่วนขาเข้ากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 เม.ย. 2569 เวลา 06.00 น. ถึง 19 เม.ย. 2569 เวลา 24.00 น. สามารถเข้าด่านขามทะเลสอ ด่านสีคิ้ว ด่านปากช่อง ไปออกด่านแก่งคอย ด่านสระบุรี ด่านหินกอง และด่านบางปะอิน ไปมอเตอร์เวย์ M9 ถนนพหลโยธิน หรือไปถนนกาญจนาภิเษก ไปบางบัวทอง บางใหญ่ ตลิ่งชัน บางแค และบางขุนเทียน
อาจมีคนสงสัยว่ามอเตอร์เวย์ M6 ยังไม่เสร็จตรงไหนอีก ปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธา มอเตอร์เวย์ M6 แล้วเสร็จ 38 ตอน เหลือการก่อสร้าง 2 ตอน ได้แก่
ตอน 4 กิโลเมตรที่ 9 ถึงกิโลเมตรที่ 15 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างสะพาน 6 แห่ง และถนนบริเวณด่านวังน้อย กิโลเมตรที่ 10+600 เชื่อมกับถนนโรจนะ (ทางหลวงหมายเลข 309) ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่เปิดทางเข้า-ออกด่านวังน้อย และการก่อสร้างสะพานข้ามหนองน้ำ กิโลเมตรที่ 12+750 คาดว่าแล้วเสร็จเดือน มิ.ย. 2569
ตอน 21 กิโลเมตรที่ 82 ถึงกิโลเมตรที่ 86 รอยต่อระหว่าง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ก่อสร้างทางยกระดับ ขาเข้า ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร คาดว่าแล้วเสร็จเดือน พ.ย. 2569
นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างสะพานกลับรถ ทิศทางจากขาเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเข้าด่านสระบุรี คืบหน้า 70% คาดว่าแล้วเสร็จเดือน มิ.ย. 2569 คาดว่าจะเปิดให้บริการทั้งสองทิศทางภายในปี 2569 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ เก็บค่าผ่านทาง ภายในปี 2570
สำหรับการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 มีจุดพักรถชั่วคราว 2 แห่ง ได้แก่ จุดพักรถทับกวาง กิโลเมตรที่ 64+900 ระหว่างด่านแก่งคอยกับด่านมวกเหล็ก และจุดพักรถสีคิ้ว กิโลเมตรที่ 147 ระหว่างด่านปากช่องถึงด่านสีคิ้ว มีห้องน้ำชั่วคราวแบบน็อกดาวน์ ให้บริการทำกิจธุระส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีบริการห้องน้ำตามด่านเก็บค่าผ่านทางอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงจุดชาร์จรถยนต์ EV จึงควรเติมน้ำมันหรือชาร์จรถยนต์ EV ให้พร้อมก่อนใช้มอเตอร์เวย์ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ติดต่อสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 หรือตำรวจทางหลวง โทร. 1193