แก๊งลักมอเตอร์ไซค์อาละวาดหนัก โรงพยาบาลขอนแก่นเตือน แนะใช้กุญแจเสริม-โซ่ล็อกอีกชั้น

ช่วงนี้แก๊งลักรถจักรยานยนต์อาละวาดหนักในตัวเมืองขอนแก่น ล่าสุดโรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศเตือนภัยมีมิจฉาชีพแฝงตัวในพื้นที่สาธารณะ เพื่อก่อเหตุุขโมยรถจักรยานยนต์ แนะหลีกเลี่ยงจอดรถในจุดอับหรือเปลี่ยว ล็อกรถให้แน่นหนา ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้กุญแจเสริม หรือโซ่ล็อกล้อเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง ย้ำไม่ทิ้งกุญแจหรือของมีค่าไว้กับรถ
วันนี้ (4 เม.ย.) โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศเตือนภัยผู้มารับบริการ ญาติผู้ป่วย และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น โปรดระวังรถจักรยานยนต์สูญหาย ขณะนี้มีมิจฉาชีพแฝงตัวในพื้นที่สาธารณะ เพื่อก่อเหตุุขโมยรถจักรยานยนต์ มีข้อควรปฎิบัติดังนี้
1. ล็อกรถให้แน่นหนาเสมอ ควรล็อกคอรถทุกครั้ง และถ้าเป็นไปได้ให้ใช้กุญแจเสริม หรือโซ่ล็อกล้อเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง
2. เลือกที่จอดรถที่ปลอดภัย จอดในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ มีคนพลุกพล่าน หรือมีกล้องวงจรปิด หลีกเลี่ยงจุดอับหรือเปลี่ยว
3. ใช้อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม เช่น ล็อกดิสก์เบรก สัญญาณกันขโมย หรือ GPS ติดตามรถ ซึ่งช่วยทั้งป้องกันและติดตามเมื่อเกิดเหตุ
4. ไม่ทิ้งกุญแจหรือของมีค่าไว้กับรถ
5. จดจําและบันทึกข้อมูลรถ เช่น หมายเลขทะเบียนรถ หรือถ่ายรูปรถเก็บไว้
6. หลีกเลี่ยงการดัดแปลงที่สะดุดตาเกินไป รถที่แต่งโดดเด่นมากอาจตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
7. สังเกตความผิดปกติรอบรถ เช่น มีคนแปลกหน้าวนเวียน หรือร่องรอยงัดแงะควรรีบตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลขอนแก่นยังประชาสัมพันธ์อีกด้วยว่า หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย โปรดโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ รปภ. ทันที โทร. 043009900 ต่อ 1191 และ 1192
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นมีกรณีรถจักรยานยนต์หายบ่อยครั้ง โดยเฉพาะยามค่ำคืนตามหอพักต่างๆ ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา งานสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่นเพิ่งจับกุมกลุ่มคนร้ายตระเวนก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะรุ่นยอดฮิตอย่าง Honda Wave ทั่วพื้นที่รอบเมืองขอนแก่น สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมานาน โดยเลือกเหยื่อที่จอดรถในที่ลับตา หรือลืมล็อคคอ ใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็เอาไปได้ แม้ตำรวจจะจับกุมกลุ่มคนร้ายได้แล้ว แต่ปัญหาการขโมยรถยังไม่หมดไป