ช้างศึกทำสำเร็จ! เฉือนเติร์กเมนิสถาน 2-1 ตีตั๋วเอเชียนคัพ 2027

การแข่งขันฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดสุดท้าย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ทีมชาติไทย หรือ “ช้างศึก” โชว์ฟอร์มสุดยอด เปิดบ้านเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน ไปแบบสุดมัน 2-1 คว้าแชมป์กลุ่มดี 15 คะแนน พร้อมตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จ
เกมนี้ทีมชาติไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยม และขึ้นนำก่อน 1-0 ในนาทีที่ 15 จากจังหวะยิงของ ศุภนันท์ บุรีรัตน์ ก่อนที่ทีมเยือนจะตามตีเสมอเป็น 1-1 ในนาทีที่ 60 จาก เตมูร์ ชารีเยฟ ทำให้เกมกลับมาเปิดแลกกันอย่างสนุกในช่วงครึ่งหลัง
กระทั่งช่วงท้ายเกม นาทีที่ 90 เสียงเฮทั้งสนามก็ดังกระหึ่ม เมื่อ มานูเอล ทอม เบียรห์ โหม่งประตูชัยให้ทีมชาติไทยขึ้นนำ 2-1 และเป็นประตูตัดสินเกมในที่สุด
ชัยชนะนัดนี้มีแฟนบอลชาวไทยกว่า 37,373 คน เข้ามาร่วมให้กำลังใจและเป็นสักขีพยานในค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ ส่งผลให้ “ช้างศึก” ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกเอเชียน คัพ 2027 ได้สำเร็จ ท่ามกลางความปลาบปลื้มของแฟนบอลทั้งประเทศ
