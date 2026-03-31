ผบ.นย.แจงย้าย “น.อ.ธรรมนูญ” ตามวงรอบไม่เกี่ยวเผชิญหน้ากัมพูชา ย้ำ “เป็นลูกน้องผม” เจ้าตัวเผยไม่รู้สาเหตุ ยอมรับบางครั้งดื้อ

ผบ.นย.แจงย้าย “น.อ.ธรรมนูญ” ไม่ใช่ลงโทษหรือกลั่นแกล้ง ไม่เกี่ยวกับเผชิญหน้าทหารกัมพูชา ชี้เป็นตำแหน่งภาคสนามหมุนเวียนตามวงรอบ สมัยตนก็อยู่ 6 เดือน ย้ำเป็นลูกน้อง เลือกมาเอง ช่วยกันวางแผนรบ ไม่ใช่เปลี่ยนม้ากลางศึก เพราะรบชนะแล้ว กำลังเสนอเพิ่มขั้นให้ ด้านเจ้าตัวขอบคุณชาวจันทบุรี-ตรวด ที่ช่วยให้นำพื้นที่บ้านสามหลังหลังกลับคืนมาได้ ส่วนสาเหตุโดนย้ายตอบไม่ได้ แต่ยอมรับ “บางครั้งผมก็ดื้อเหมือนกัน”
วันนี้ (31 มี.ค.) พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด(กป.ชจต.) ชี้แจงกรณีการโยกย้าย น.อ.ธรรมนูญ วรรณา จากตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด(ผบ.ฉก.นย.ตราด) ไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ (ผบ.นปท.ทร.) ว่า เป็นการปรับย้ายตามความเหมาะสมของตำแหน่ง ไม่ได้มีความผิดหรือเป็นการกลั่นแกล้งแต่อย่างใด
พล.ร.ท.อภิชาติ ระบุว่า น.อ.ธรรมนูญเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตนคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง และได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตลอดช่วงกว่า 20 วันที่ผ่านมา โดยมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและปฏิบัติการจนสามารถบรรลุภารกิจได้สำเร็จ
“ผมเข้าใจดีว่าพี่น้องประชาชนคนไทยชื่นชมทหารนักรบ และถือว่า น.อ.ธรรมนูญ ที่นำการสู้รบกับกัมพูชา นำแผ่นดินไทยกลับคืนมา ก็เป็นลูกน้องผม ผมเป็นคนเลือกเขามาเป็น ผบ.ฉก.นย.ตราดเอง ผมเองก็ร่วมรบอยู่กับเขา ตลอดกว่า 20 วันที่ผ่านมา อยู่กับเขา ช่วยกันคิดวางแผนแก้ปัญหาตลอด จึงไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งหรือโยกย้าย เพราะมีความผิดแต่อย่างใด” พล.ร.ท.อภิชาติ กล่าว
ทั้งนี้ การโยกย้ายเกิดขึ้นภายหลังตำแหน่ง ผบ.นปท.ทร.ว่างลง จากการขยับตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเดิม จึงพิจารณาเห็นว่า น.อ.ธรรมนูญ มีความเหมาะสม เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานด้านชายแดนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชายแดนใต้ รวมถึงมีความรู้ด้านวัตถุระเบิด และต้องรับผิดชอบพื้นที่จันทบุรีและตราด พร้อมประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC)
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินย้ำว่า ตำแหน่ง ผบ.ฉก.นย.ตราด เป็นตำแหน่งภาคสนามที่มีการหมุนเวียนตามวงรอบ สมัยที่ตนดำรงตำแหน่งก็เป็น 6 เดือน พร้อมปฏิเสธว่าไม่ใช่การเปลี่ยนม้ากลางศึก เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบได้สิ้นสุดลงและภารกิจบรรลุผลแล้ว จึงมีการปรับกำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์
“ผมไม่ได้เปลี่ยนม้ากลางศึก แต่ช่วงนี้ น.อ.ธรรมนูญรบเสร็จ รบชนะแล้ว ยึดคืนแผ่นดินไทยได้แล้ว สถานการณ์ก็เปลี่ยนไป จึงให้ น.อ.ธรรมนูญได้เปลี่ยนหน้าที่ เพราะการประจำอยู่หน้าแนวในสถานการณ์แบบนี้ ก็ย่อมเครียดและมีปัญหาให้แก้ไขตลอด และตำแหน่ง ผบ.นปท.ทร.จะได้ พสร.(เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ) ด้วย แล้วผมกำลังจะเสนอเพิ่มขั้นให้ด้วย ผมดูแลลูกน้อง
“ผมรู้อยู่แล้วว่า ถ้าโยกย้าย น.อ.ธรรมนูญ ก็คงมีประชาชนไม่พอใจ หรือทัวร์ลงผม แต่มันเป็นการจัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นการหมุนเวียน ตำแหน่งตามปกติของนาวิกโยธิน และ กป.ชจต. และยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเผชิญหน้าอะไรกับฝ่ายทหารกัมพูชา เพราะถือว่า น.อ.ธรรมนูญได้ทำหน้าที่ตามสไตล์ของเขา” พล.ร.ท.อภิชาติ กล่าว
ด้าน น.อ.ธรรมนูญ วรรณา กล่าวขอบคุณชาวจันทบุรี-ตราดที่ช่วยให้สามารถนำพื้นที่บ้าน 3 หลังกลับคืนมาได้ ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการย้ายนั้น ตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไร
“แต่ยอมรับว่าบางครั้ง ผมก็ดื้อเหมือนกัน แต่ก็ทำไปเพื่ออธิปไตยของประเทศชาติ ที่ผ่านมา ผมก็ทำในสิ่งที่เหมาะสม เพราะผมต้องดูแลลูกน้องให้ปลอดภัย และภารกิจสำเร็จ” นาวาเอก ธรรมนูญ กล่าว