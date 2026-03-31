'อ.เจษฎ์' เบรกดราม่า! ยันอุ่นอาหารกล่องพลาสติกในไมโครเวฟ 'ไม่เกี่ยว' มะเร็งลำไส้

นักวิชาการแจงปมโซเชียล หลังอินฟลูดังโพสต์เพื่อนเสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้เพราะกินข้าวกล่องเวฟทุกวัน ยัน "ไมโครพลาสติก" ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันทำอันตรายถึงขั้นก่อมะเร็งในมนุษย์ ชี้ปัจจัยเสี่ยงจริงเกิดจากพฤติกรรมการกิน-พันธุกรรม-อายุ เตือนสังคมอย่าตื่นตระหนกเกินเหตุ
จากกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังโพสต์ข้อความสร้างความตื่นตระหนกในโลกออนไลน์ โดยระบุว่าคนใกล้ชิดเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ เนื่องจากมีพฤติกรรมรับประทานอาหารกล่องพลาสติกที่อุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟเป็นประจำทุกวัน จนเกิดการสะสมของไมโครพลาสติกและสารพิษปนเปื้อนในร่างกายนั้น
รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ใช้เฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดเดาที่ขาดการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ และอาจทำให้สังคมเกิดความหวาดกลัวโดยใช่เหตุ
• เปิดปัจจัยเสี่ยง "มะเร็งลำไส้"
อ.เจษฎา ได้อ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช ระบุว่าสาเหตุหลักของโรคมะเร็งลำไส้เกิดจากการสะสมของเซลล์ผิดปกติในเยื่อบุลำไส้ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ อาทิ กลุ่มผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงสูงกว่าวัยหนุ่มสาว ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ หรือโรคทางพันธุกรรม เช่น Lynch Syndrome รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ขาดการออกกำลังกาย และภาวะอ้วน ตลอดจนโรคประจำตัวเช่น โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือการมีติ่งเนื้อในลำไส้
"เรื่องการเอากล่องพลาสติกเข้าไมโครเวฟ ไม่อยู่ในกลุ่มของสาเหตุและปัจจัยการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ การโพสต์ข้อมูลลักษณะนี้เป็นการสร้างความหวาดกลัวเกินจริง" อ.เจษฎา ระบุ
• ไขข้อสงสัย "ไมโครพลาสติก" อันตรายจริงหรือ?
สำหรับประเด็นเรื่องไมโครพลาสติก อ.เจษฎา เคยอธิบายไว้ว่า แม้ไมโครพลาสติกจะเป็นมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารของสัตว์ แต่ในปัจจุบัน "ยังไม่มีรายงานยืนยัน" ว่าส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์จนถึงขั้นก่อมะเร็งผ่านการรับประทานอาหาร
นอกจากนี้ ยังไม่มีงานวิจัยใดระบุว่าการอุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกด้วยไมโครเวฟ จะส่งผลให้มีไมโครพลาสติกเข้าสู่กระแสเลือดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
แนะวิธีใช้ไมโครเวฟให้ปลอดภัย
อ.เจษฎา ย้ำว่า การใช้เตาไมโครเวฟมีความปลอดภัยสูง หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ใช้ภาชนะที่เหมาะสม: ต้องเป็นพลาสติกที่ระบุว่า "Microwave Safe" หรือทนความร้อนได้สูง
- สภาพอุปกรณ์: ตัวเครื่องไมโครเวฟต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย
- ใช้อย่างถูกวิธี: ปฏิบัติตามคำแนะนำในการอุ่นอาหารแต่ละประเภท
ดังนั้น ผู้บริโภคไม่ควรตื่นตระหนกกับข้อมูลที่ขาดหลักฐานรองรับ แต่ควรให้ความสำคัญกับการปรับพฤติกรรมการกิน และตรวจสุขภาพตามวัยเพื่อป้องกันความเสี่ยง