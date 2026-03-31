ระอุ! ผู้ประกอบการขนส่งประกาศ "แบน" ปั๊มน้ำมันดัง สั่งพนักงานเก็บคืน บัตรเครดิตน้ำมันทั้งหมด

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ เมื่อเจ้าของธุรกิจขนส่งรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ประกาศจุดยืนยุติการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันชื่อดัง (PT) โดยสั่งการให้พนักงานขับรถในสังกัดทุกคนหยุดเติมน้ำมันและคืนบัตรเครดิตน้ำมัน (Fleet Card) ทันที โดยปมนั้นมาจากการ"รับไม่ได้" หลังดูรายการข่าวดัง
วันนี้ (31 มี.ค.) จุดเริ่มต้นของความเคลื่อนไหวนี้มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "ก.เหล่าพิสัย ขนส่ง" ได้โพสต์ภาพกองบัตร PT Max Card และบัตรฟลีทการ์ดจำนวนมาก พร้อมระบุข้อความที่เป็นประเด็นร้อนว่า "ให้พนักงานขับรถบริษัทผมทุกท่าน งดเติมน้ำมัน PT งดใช้บริการใดๆ ของ PT และให้นำบัตรฟลีทการ์ด PT ที่เหลือมาคืน ดูรายการสรยุทธเมื่อวานรับไม่ได้ครับ #รวยไม่ไหวแล้วรวยแต่พวกมึง #งดเติมน้ำมันPT"
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตและผู้ประกอบการขนส่งรายอื่นๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยมียอดกดไลก์กว่า 1.5 หมื่นครั้ง และแชร์ต่อกว่า 9.6 พันครั้ง (ณ เวลาที่ปรากฏในภาพ) ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เจ้าของธุรกิจอีกราย ระบุว่าได้สั่งเก็บบัตรคืนเช่นกัน โดยให้เหตุผลว่าสู้ราคาไม่ไหว
คอมเมนต์จากผู้ใช้ บางส่วนกล่าวเสริมว่ารู้สึก "จุกในใจ" หลังจากได้รับทราบข้อมูลบางอย่างจากรายการข่าว
ทั้งนี้ แม้ในโพสต์จะไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนว่าเนื้อหาในรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้" หรือการสัมภาษณ์ของคุณสรยุทธประเด็นใดที่ทำให้เกิดความไม่พอใจ แต่คาดการณ์ว่าอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าการตลาดน้ำมัน หรือประเด็นส่วนต่างกำไร ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งในช่วงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของโซเชียลมีเดียและการรวมกลุ่มของผู้บริโภคระดับองค์กร (B2B) ที่พร้อมจะ "Boycott" หรือเลิกใช้บริการทันทีหากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทางธุรกิจ