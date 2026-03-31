ภัยเงียบ! เตือนพกบัตรเครดิตไปเดินห้าง ถูกมือดีแฮกยอดรัวๆ ธนาคารสั่งรอตรวจสอบ 60 วัน-แถมต้องจ่ายยอดทิพย์ไปก่อน

ผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวแชร์ประสบการณ์สุดช้ำ ไปเดินเล่นย่านรังสิตเพียงไม่กี่ชั่วโมง กลับถูกมิจฉาชีพแฮกบัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าจนเกือบเต็มวงเงิน แม้จะรีบแจ้งอายัดแต่ยอดเงินยังไหลออกไม่หยุด ด้านร้านค้าดังยืนยันไม่มีการใช้จ่ายในสาขาที่เกิดเหตุ คาดอาจโดนเครื่องดูดสัญญาณระยะใกล้ แฉระบบตรวจสอบธนาคารใช้เวลานานนับเดือน แถมผลักภาระให้ลูกหนี้ชำระยอดทิพย์ไปก่อน
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Ing Ing Aphiradee” ออกมาโพสต์ข้อความ แชร์ประสบการณ์เตือนภัยกรณีเงินถูกดูดจากบัตรเครดิต ทั้งที่บัตรยังอยู่กับตัวและไม่ได้กดลิงก์ปลอมใดๆ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“เตือนภัยค่ะ มิจฉาชีพรูปแบบไหนไม่รู้ วันนี้เวลาประมาน 14:00-16:00 เราได้ไปเดินเล่นที่ห้าง และได้เข้าไปเดินเล่นที่ร้าน Pop Mart และกลับห้องเวลา 16:30น. ช่วงเวลา 17:20 น. มีSMSแจ้งเตือนว่ามียอดใช้จ่ายบัตรเคตดิต เราตกใจ เพราะเราอยู่ที่คอนโด และบัตรอยู่กับเราตลอดเวลา ตั้งแต่มียอดตัดเงินออกไป เรารีบโทรหาธนาคารเลย แต่ระหว่างรอติดต่อเจ้าหน้าที่ เงินก็ถูกดูดออกจากบัตรเรื่อยๆ จนเกือบหมด เราไม่แน่ใจว่าโดนแฮกรูปแบบไหน เพราะไม่ได้กดลิงค์อะไร และบัตรอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลา
ตรวจสอบกับทางร้านดังกล่าวแล้ว ผจก.แจ้งว่า เวลาดังกล่าว ไม่มีการจ่ายชำระเงิน ที่สาขานี้ อาจจะโดนที่สาขาอื่น และไม่สามารถตรวจสอบได้ ส่วนธนาคารกรุงเทพ แจ้งว่า รอ 45-60 วันทำการ จะตรวจสอบว่าจะสามารถดึงยอดคืนได้ไหม เราได้ใช้จริงไหม ระหว่างนี้อย่าพึ่งแจ้งความ ให้รอธนาคารติดต่อกลับ
ส่วนตำรวจ ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย นอกจากลงบันทึกประจำวัน ใครจะออกไปไหนมาไหน ระวังด้วยนะคะ นี่ระวังตัวสุดๆยังโดน ดีที่พกไปแค่บัตรเดียว ไม่งั้นก็คงโดนเยอะกว่านี้ ความคนจะซวย ตอนนี้จิตตกมาก กลัวไม่ได้เงินคืน และกลัวเงินหายอีก ไม่รู้ว่ามันแฮกแบบไหน ไม่ได้ผูกบัตรกับแอพใด ไม่ได้ทำบัตรหาย อาจจะมีเครื่องดูดสัญญานแถวรังสิตแน่ๆ ภัยใกล้ตัวมาก เราออกจากห้อง แล้วก็ไปห้าง ไม่ได้แวะที่ไหน จะได้เงินคืนไหม เครียดเลย นอนไม่หลับ เลยมาโพสเตือนค่ะ ใครเคยโดน รูบแบบนี้ แชร์หน่อยนะคะ ต้องทำไงต่อ และได้เงินคืนไหม ระหว่างรอธนาคารตรวจสอบ ดอกเบี้ยก็เดิน ธนาคารแจ้งว่าเราต้องชำระเข้ามาก่อน ตามรอบบิล เซงมาก คือมีแต่เสียกับเสีย ต่อไปงดพกบัตร ถ้าไม่มีธุระต้องใช้ ฝากแชร์ ฝากเตือนด้วยนะคะ”
ล่าสุด วันนี้ (31 มี.ค.) ผู้เสียหายออกมาโพสต์ข้อความเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วว่า
ธนาคารกำลังตรวจสอบและตำรวจรับเรื่องแล้ว กำลังติดตามหลักฐานเพื่อหาต้นตอ คาดว่าได้เงินคืนแต่ต้องใช้เวลา ตอนนี้ขอหยุดตอบแชทและงดระบุชื่อร้านตามคำแนะนำตำรวจ พร้อมเตือนทุกคนให้ระวังมิจฉาชีพที่อาจดูดข้อมูลบัตร และจะอัปเดตความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อมีความชัดเจน