“หมอหม่อง” เตือนสติ ยิ่งเผาทุกปี ป่ายิ่งพัง-ฝุ่นยิ่งหนัก กางหลักฐานทำไมยิ่งแก้ไฟป่ายิ่งตัน

“หมอหม่อง” นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ออกมากางข้อมูลนิเวศวิทยาชุดสำคัญ ตอบคำถามคาใจ 'ไฟป่าจำเป็นจริงหรือ?' ชี้ชัดป่ามีกลไกย่อยสลายเองได้โดยไม่ต้องพึ่งไฟ พร้อมเตือนการเผาซ้ำซากคือการฆ่าป่าทางอ้อม ทำดินเสื่อม-ความหลากหลายวูบ ย้ำต้องใช้ความรู้ไม่ใช่แค่ความเชื่อ
วันนี้ (31 มี.ค.) เฟซบุ๊ก “Rungsrit Kanjanavanit”หรือ "หมอหม่อง" นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือ ได้ออกมาโพสต์ถึงวิธีแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยระบุว่า “ไฟป่า: ความเห็นที่ยังไม่บรรจบ
การแก้ปัญหาไฟป่าในบ้านเรา มักเดินมาถึงทางตัน
เมื่อมุมมองของนักวิชาการสายสังคม กับสายนิเวศวิทยา ยังให้คำตอบคนละทิศทาง
ความจริงแล้ว ยังมีอีกหลายประเด็นที่เห็นไม่ตรงกัน
แต่วันนี้ ผมขอชวนคิดในประเด็นพื้นฐานที่สุดก่อน
ไฟป่า…จำเป็นต่อป่าหรือไม่?
ฝ่ายหนึ่งเชื่อว่า “ไฟ” มีบทบาทสำคัญ การชิงเผา ทุกปี ช่วยกำจัดเชื้อเพลิงจากกองใบไม้ที่ทับถม
หากปล่อยสะสมไว้ เมื่อเกิดไฟขึ้นจริง อาจรุนแรงจนควบคุมไม่ได้
บางคนยกตัวอย่างใกล้ตัว กองใบไม้ตามบ้านที่ใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายเป็นหลักฐานสนับสนุนแนวคิดนี้
อีกฝ่ายมองว่า ป่าเต็งรังเป็นระบบนิเวศที่ “อยู่กับไฟ”
พืชพรรณปรับตัวได้ และภูมิปัญญาของคนที่อยู่กับป่ามายาวนานก็เข้าใจกลไกนี้เป็นอย่างดี
แต่ก่อนจะสรุป เราอาจต้องหันมาทำความเข้าใจความรู้ทางนิเวศวิทยาพื้นฐาน ให้ดีก่อน
1. ป่า ไม่ใช่สวนหลังบ้าน
การย่อยสลายอินทรียวัตถุในป่า
แตกต่างจากกองใบไม้ในบ้านอย่างสิ้นเชิง
ป่าที่สมบูรณ์ คือระบบที่เต็มไปด้วย “ผู้ย่อยสลาย”
ทั้งปลวก ด้วงกินซาก หนอน แมลงสาบป่า ไส้เดือน
รวมถึงจุลินทรีย์นับไม่ถ้วน
และที่สำคัญที่สุด คือเครือข่ายของเห็ดราใต้ดิน
ในป่าดิบเขตร้อน
กระบวนการย่อยสลาย หรือ การรีไซเคิล สารอินทรีย์นี้ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ใบไม้บางชนิดใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็หายไป
จนธาตุอาหารถูกกักเก็บอยู่ในมวลชีวภาพ มากกว่าดิน
2. ป่าเต็งรัง: ระบบที่ “เร่ง–ชะลอ” ตามฤดูกาล
สำหรับป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ
ที่มีฤดูแล้งชัดเจน
การย่อยสลายไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องเหมือนในป่าดิบ
แต่ “ช้าลง” ในฤดูแล้ง
และ “เร่งขึ้น” ในฤดูฝน
โดยเฉลี่ย ใบไม้ใช้เวลาประมาณ 6–12 เดือนในการย่อยสลาย
แม้จะช้ากว่าป่าดิบ
แต่ก็ยังเร็วกว่า กระบวนการย่อยสลาย
ในป่าเขตอบอุ่น หรือป่าสนในเขตหนาว อย่างมาก
ซึ่งอาจใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี
3. ไฟ: สิ่งที่ป่าปรับตัวได้…แต่ไม่ใช่ไร้ขีดจำกัด
ป่าเต็งรังสามารถปรับตัวกับไฟได้ระดับหนึ่ง
แต่ “การเผาซ้ำซากทุกปี”
คืออีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง
ไฟที่เกิดบ่อยเกินไป
จะค่อย ๆ ลดความหลากหลายทางชีวภาพ
ทำให้ดินเสื่อมสภาพ สูญเสียความสามารถในการอุ้มน้ำและท้ายที่สุด ทำให้ประสิทธิภาพของการย่อยสลายลดลง
เมื่อกลไกธรรมชาติอ่อนแอลง
กองเชื้อเพลิงก็ยิ่งสะสมมากขึ้น
กลายเป็นวงจรที่ยิ่งแก้…ยิ่งหนัก
4. การชิงเผา: เครื่องมือที่ต้องใช้ด้วยความเข้าใจ
การชิงเผา (prescribed burning)
อาจมีบทบาทในบางบริบท
แต่ “เวลา” คือหัวใจสำคัญ
การจุดไฟในช่วงที่อากาศร้อนและแห้งจัด
อาจทำให้ไฟลุกลามรุนแรงกว่าที่คาด
และหากทำบ่อยเกินไป
ผลกระทบต่อระบบนิเวศจะสะสม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ดังนั้น การจัดการป่าโดยใช้ไฟ ต้องอาศัยองค์ความรู้ ที่จะกำหนด ความถี่ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
เรื่องนี้ คงต้องคุยกันอีกยาว
ตรงนี้ จะขอเกริ่นไว้เพียงเท่านี้
5. บ้านไม่ใช่ป่า
กองใบไม้ในบ้านที่ย่อยสลายช้า
ไม่ได้สะท้อนความจริงของป่า
เพราะที่บ้าน
เราขาดผู้ช่วยสำคัญ—ปลวก ไส้เดือน เห็ดรา
ที่ทำหน้าที่เป็น “เครื่องจักรย่อยสลาย”
ยกเว้นเราจะมี จอมปลวกในสวน
แบบนั้นเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
6. ไฟกับประวัติศาสตร์ของภูมิทัศน์
การใช้ไฟของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีมายาวนานนับพันปี หล่อหลอมไปกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
เมื่อชุมชนขยายตัว
ความถี่ของไฟก็เพิ่มขึ้นตาม
พืชที่ไม่ทนไฟค่อย ๆ หายไป
ระบบนิเวศที่ต้องการความชุ่มชื้น
อย่างป่าดิบหรือป่าเบญจพรรณ
จึงค่อย ๆ เปลี่ยนสภาพ
กลายเป็นป่าเต็งรังในหลายพื้นที่
(หลักฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่า เมื่อหลายร้อยปีก่อน ป่าเต็งรังไม่ได้มีพื้นที่กว้างขวางเช่นในปัจจุบัน)
ในทางตรงกันข้าม
หากเราสามารถลดไฟลงได้
และปล่อยให้ความชุ่มชื้นกลับคืน
ดินฟื้นตัว ป่าเต็งรังก็จะค่อย ๆ เปลี่ยนกลับเป็นป่าเบญจพรรณอีกครั้ง
ซึ่งไม่ได้แปลว่า ดีกว่านะ แต่มันมันมีพลวัตร ตามปัจจัยของมัน
นักสังคม กับ นักนิเวศวิทยา ชีววิทยา
เราถนัดกันคนละอย่าง
เราเอาข้อมูล หลักฐานเขิงประจักษ์มาแลกเปลี่ยนกัน
ไม่ใช่เพื่อตอบสนองวาระของตนเท่านั้น
แต่ช่วยกันแก้ปัญหา
ข้อเท็จจริงทางวิทยาศตร์ มีความสำคัญยิ่ง
และการนำไปใช้ให้เหมาะกับ บริบทสังคม ก็สำคัญเช่นกัน“