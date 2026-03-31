G Sure Plus ผ้าอ้อมผู้ใหญ่คุณภาพจาก KS Golden ชูแนวคิด “มั่นใจวัยเก๋า เบาใจคนดูแล” ตอบโจทย์สังคมสูงวัย

G Sure Plus ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทปจาก บริษัท เคเอส โกลเด้น จำกัด ตอกย้ำบทบาทผู้ช่วยสำคัญของครอบครัวไทยในยุคสังคมผู้สูงอายุ ด้วยคุณสมบัติซึมซับดีเยี่ยม สวมใส่ง่าย และอ่อนโยนต่อผิว ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้งาน พร้อมลดภาระผู้ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศผ่านช่องทางชั้นนำ ทั้งหน้าร้านและออนไลน์
ในยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้สำหรับผู้สูงวัยกลายเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวให้ความสำคัญมากขึ้น G Sure Plus ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทปจาก บริษัท เคเอส โกลเด้น จำกัด คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากครอบครัว ผู้ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ ด้วยแนวคิดที่ชัดเจนว่า "มั่นใจวัยเก๋า เบาใจคนดูแล"
"เราเข้าใจดีว่าการดูแลผู้สูงอายุต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจ G Sure Plus จึงถูกออกแบบมาเพื่อลด ภาระตรงนั้นให้ทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีความสุขมากขึ้น"
G Sure Plus แบบเทปโดดเด่นด้วยการออกแบบที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งแต่ระบบการสวมใส่ที่ง่าย และเปลี่ยนได้อย่างสะดวก ไปจนถึงประสิทธิภาพการซึมซับที่ดีเยี่ยม ช่วยให้ผิวแห้งสบายและไม่ระคายเคือง เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องตลอดทั้งวันและตลอดคืน โดยไม่สร้างความกังวลให้กับทั้งผู้สวมใส่และผู้ดูแล
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ G Sure Plus
- พลังซึมซับดีเยี่ยม ดักจับความชื้นได้รวดเร็ว ป้องกันการรั่วซึม มั่นใจได้ตลอดการใช้งาน แห้งสบาย ไม่ระคายเคือง
- วัสดุสัมผัสผิวอ่อนนุ่ม เป็นมิตรต่อผิวบอบบางของผู้สูงอายุ สวมใส่ง่าย เปลี่ยนสะดวก
- ระบบเทปปรับระดับได้ ช่วยลดภาระผู้ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้ทั้งวันทั้งคืน
- รองรับการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเป็นห่วงตลอดทั้งคืน
บริษัท เคเอส โกลเด้น จำกัด ยึดมั่นในพันธกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่มีคุณภาพ โดยนำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุและผู้ดูแลมาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา เพื่อให้ G Sure Plus เป็นมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ แต่คือ "ผู้ช่วย" ที่ครอบครัวไทยไว้วางใจได้จริง
ปัจจุบัน G Sure Plus วางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางชั้นนำทั่วประเทศ ครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุสามารถเลือกซื้อได้อย่างสะดวกทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ดังนี้ - Big C Supercenter ทุกสาขาทั่วประเทศ
- Big C Online
- ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ