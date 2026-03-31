กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประชุม 6 เมืองต้นแบบ พลิกวัฒนธรรมสู่พลังขับเคลื่อนเมือง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองไทยสู่ความยั่งยืน ผ่านโครงการ Thailand Culture 2030 โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมองระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเมืองและพันธมิตร เพื่อการขับเคลื่อนเมืองด้วย Culture 2030 Indicators ระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2569 ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมศักยภาพเมืองต้นแบบในการนำ “วัฒนธรรม” มาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจาก 6 เมืองต้นแบบ ได้แก่ เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้เชิงลึก ทั้งการบรรยาย เวิร์กชอป และการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเมืองด้วยวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดระยะเวลา 5 วัน เมืองต้นแบบได้ต่อยอดองค์ความรู้สำคัญ ตั้งแต่การทำความเข้าใจกรอบ Culture 2030 Indicators การวิเคราะห์ศักยภาพและช่องว่างของเมือง การค้นหาอัตลักษณ์และคุณค่าของพื้นที่ ไปจนถึงการออกแบบแนวทางการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้ากับ SDGs อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการนำไปใช้ได้จริงในบริบทของแต่ละพื้นที่ พร้อมกันนี้ การประชุมยังเปิดพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันออกแบบแนวทางการพัฒนาในรูปแบบ “Ecosystem” ที่ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือ และสามารถสื่อสาร “คุณค่าของเมือง” (City Value Proposition) ได้อย่างชัดเจนและมีพลัง
นอกจากนี้ การประชุมยังเปิดโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพื่อร่วมกันออกแบบแนวทางการพัฒนาเมืองในรูปแบบ "Ecosystem" ที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการสร้างความร่วมมือ (Partnership) และการสื่อสารคุณค่า (City Value Proposition) ของแต่ละเมืองให้สามารถเข้าถึงและดึงดูดการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวใจสำคัญ คือการนำกรอบแนวคิด Culture 2030 มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองใน 4 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและพลังเข้มแข็ง (Environment & Resilience) ความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดี (Prosperity & Livelihood) ความรู้และทักษะ (Knowledge & Skills) การไม่แบ่งแยกกีดกันและการมีส่วนร่วม (Inclusion & Participation) ซึ่งช่วยให้เมืองสามารถมองเห็นภาพรวมของการพัฒนาอย่างรอบด้าน และสามารถเชื่อมโยง “ทุนทางวัฒนธรรม” เข้ากับการสร้างคุณค่าใหม่ในทุกมิติของการพัฒนา
ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวปิดการประชุม พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้แทนทั้ง 6 เมืองต้นแบบ เพื่อยืนยันถึงความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาด้วยมิติวัฒนธรรมในระดับประเทศ
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง “ต้นแบบการพัฒนาเมือง” ที่ใช้วัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อสร้างเมืองที่ยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนสามารถสร้างรายได้อย่างสมดุลในระยะยาว
พร้อมกันนี้ ในเดือน มิถุนายน 2569 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังเปิดโอกาสให้เมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนครั้งสำคัญ ผ่านเวที Thailand Culture for SDGs Awards ซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนแนวคิด และยกระดับการพัฒนาเมืองไทยสู่มาตรฐานสากล เมืองที่มีความพร้อมและต้องการต่อยอดศักยภาพ สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Culture 2030 เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตของ “เมืองไทยยุคใหม่” ที่เติบโตอย่างมีเอกลักษณ์และยั่งยืนในระยะยาว
