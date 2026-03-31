น้ำตาท่วมวง! เปิดคลิปสุดซึ้งวินาที "แด๊ก" กอดคอเพื่อนเก่า "บิ๊กแอส" ปล่อยโฮ "กูคิดถึงพวกมึง"

กูคิดถึงพวกมึง... เราโตมาด้วยกัน” วินาทีน้ำตาผู้ชาย! ‘แด๊ก’ ปล่อยโฮสวมกอด ‘BIG ASS’ ในรอบหลายปี คอนเฟิร์มรีเทิร์นเวทีใหญ่ พ.ย. 69
กลายเป็นกระแสไวรัลสั่นสะเทือนวงการเพลงร็อกไทย จนแฟนคลับหลายคนถึงกับต้องขยี้ตารัวๆ นึกว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AI เมื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ “BIG ASS Rockband” ได้โพสต์ภาพการรวมตัวกันครั้งประวัติศาสตร์ของสมาชิกวง พร้อมระบุข้อความสั้นๆ แต่ทำเอาแฟนเพลงตื่นเต้นขั้นสุดว่า
“เจอกันคอนเสิร์ตใหญ่ พ.ย. 2569 อิมแพค อารีนา”
ทว่าจุดที่เรียกเสียงฮือฮาและทำให้ยอดคอมเมนต์ถล่มทลาย ไม่ใช่แค่การประกาศคอนเสิร์ตใหญ่ แต่คือการปรากฏตัวของอดีตนักร้องนำระดับตำนานอย่าง “แด๊ก - เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด” หรือ แด๊ก Rock Rider ที่มาร่วมเฟรมถ่ายภาพเคียงข้างกับ “เจ๋ง - เดชา โคนาโล” นักร้องนำคนปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่ง และเหนือความคาดหมายของแฟนๆ ที่ได้เห็นมิตรภาพกลับมางดงามอีกครั้ง
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มี.ค. เพจเฟซบุ๊ก “ฅนดนตรี” ได้ขยี้ความรู้สึกของแฟนเพลงให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีก ด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอเบื้องหลังเหตุการณ์สุดซึ้ง ซึ่งเผยให้เห็นวินาทีแห่งอารมณ์ของการกลับมารวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนสนิท โดยในคลิป แด๊ก ได้พรั่งพรูความรู้สึกออกมาพร้อมน้ำตาว่า "กูคิดถึงพวกมึง... เราโตมาด้วยกัน"
ประโยคสั้นๆ ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานความผูกพันที่ตัดกันไม่ขาด พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาเป็นมากกว่าแค่เพื่อนร่วมงาน แต่คือครอบครัวที่ผ่านช่วงเวลาแห่งการเติบโต การต่อสู้ และความทรงจำมากมายมาด้วยกัน
ก่อนที่ช่วงท้ายคลิปจะปรากฏภาพความอบอุ่น เมื่อสมาชิกคนอื่นๆ ที่ต่างก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ ได้เข้ามากอด ลูบหัวปลอบโยน และโอบกอดกันกลม ถือเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าอกเข้าใจและสายใยที่ยังคงแน่นแฟ้น ซึ่งนับเป็นการอุ่นเครื่องทางความรู้สึกที่สมบูรณ์แบบ ก่อนที่พวกเขาจะขึ้นระเบิดความมันส์บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงปลายปีหน้า