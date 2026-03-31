ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลพระรามเก้า ชวนร่วมงาน World Parkinson’s Disease Day 2026 “พาร์กินสัน รู้เร็ว ดูแลถูก ชีวิตไปต่อได้”

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดกิจกรรม World Parkinson’s Disease Day 2026 “พาร์กินสัน รู้เร็ว ดูแลถูก ชีวิตไปต่อได้” ต้อนรับวัน “พาร์กินสันโลก” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน สัญญาณเตือนในระยะเริ่มต้น และแนวทางการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สิทธิ เพชรรัชตะชาติ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท และ พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “พาร์กินสันอาการเริ่มต้น ที่ไม่ควรมองข้าม พร้อมเทคนิคดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันที่บ้าน” พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ “แม่แก้ว” คุณณราวดี คูกิมิยะ
กิจกรรมดี ๆ ครั้งนี้ จัดขึ้น ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.00–15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลพระรามเก้า โดยเปิดให้เข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Code หรือ คลิกลิงก์https://share.hsforms.com/2XpXBd2yYS3-WpC-a90mbLAddvy8หรือที่เว็บไซต์https://praram9.com/th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1270 หรือ Line: @praram9hospital หรือคลิก lhco.li/4k96B90