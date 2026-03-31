xs
xsm
sm
md
lg

CIB ทลายโกดังสมุทรสาคร! กวาดล้างเครื่องวัดความดันเถื่อน 1,000 เครื่อง เสียหายกว่า 2.2 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตร.สอบสวนกลาง (CIB) บุกทลายโกดังสมุทรสาคร ยึดเครื่องวัดความดันปลอมยี่ห้อดังกว่า 1,000 เครื่อง มูลค่าความเสียหายทะลุ 2.2 ล้านบาท เผยอันตรายถึงชีวิตหากค่าคลาดเคลื่อน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก-หัวใจวาย เพราะวินิจฉัยผิดพลาด

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม น.ส.ทวินันท์ฯ อายุ 40 ปี กระทำความผิดฐาน “มีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร” โดยจับกุมได้ที่โกดังแห่งหนึ่ง ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากบริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายเครื่องวัดความดันเลือดที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงได้ทำการสืบสวนจนพบสถานที่กักเก็บสินค้าดังกล่าว ต่อมาได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรสาครเข้าทำการตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ผลการตรวจค้นพบเครื่องวัดความดันเลือดที่ปลอมเครื่องหมายการค้า OMRON รวมจำนวน 1,120 เครื่อง มูลค่าความเสียหายกว่า 2,240,000 บาท ซึ่งการใช้เครื่องวัดความดันปลอมที่เป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานนั้น นอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยที่ใช้โดยตรง ทำให้เกิดการอ่านค่าวินิจฉัยสุขภาพที่ผิดพลาด และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากเครื่องอ่านค่าคลาดเคลื่อน ผู้ป่วยที่มีความดันสูงจะเสี่ยงต่อสภาวะเส้นเลือดในสมองแตก (Stroke) หรือหัวใจวาย รวมไปถึงมีผลต่อการรับยาที่ใช้ในการรักษาจากแพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลาง พร้อมกับจับกุมตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว ก่อนนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., ว่าที่ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. ได้สั่งการให้ ว่าที่ พ.ต.ท.มรรคผล จิณวุฒิ สว.กก.1 บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินการ









CIB ทลายโกดังสมุทรสาคร! กวาดล้างเครื่องวัดความดันเถื่อน 1,000 เครื่อง เสียหายกว่า 2.2 ล้านบาท
