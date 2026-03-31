CIB ทลายโกดังสมุทรสาคร! กวาดล้างเครื่องวัดความดันเถื่อน 1,000 เครื่อง เสียหายกว่า 2.2 ล้านบาท

ตร.สอบสวนกลาง (CIB) บุกทลายโกดังสมุทรสาคร ยึดเครื่องวัดความดันปลอมยี่ห้อดังกว่า 1,000 เครื่อง มูลค่าความเสียหายทะลุ 2.2 ล้านบาท เผยอันตรายถึงชีวิตหากค่าคลาดเคลื่อน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก-หัวใจวาย เพราะวินิจฉัยผิดพลาด
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม น.ส.ทวินันท์ฯ อายุ 40 ปี กระทำความผิดฐาน “มีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร” โดยจับกุมได้ที่โกดังแห่งหนึ่ง ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากบริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายเครื่องวัดความดันเลือดที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงได้ทำการสืบสวนจนพบสถานที่กักเก็บสินค้าดังกล่าว ต่อมาได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรสาครเข้าทำการตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ผลการตรวจค้นพบเครื่องวัดความดันเลือดที่ปลอมเครื่องหมายการค้า OMRON รวมจำนวน 1,120 เครื่อง มูลค่าความเสียหายกว่า 2,240,000 บาท ซึ่งการใช้เครื่องวัดความดันปลอมที่เป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานนั้น นอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยที่ใช้โดยตรง ทำให้เกิดการอ่านค่าวินิจฉัยสุขภาพที่ผิดพลาด และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากเครื่องอ่านค่าคลาดเคลื่อน ผู้ป่วยที่มีความดันสูงจะเสี่ยงต่อสภาวะเส้นเลือดในสมองแตก (Stroke) หรือหัวใจวาย รวมไปถึงมีผลต่อการรับยาที่ใช้ในการรักษาจากแพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลาง พร้อมกับจับกุมตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว ก่อนนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., ว่าที่ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. ได้สั่งการให้ ว่าที่ พ.ต.ท.มรรคผล จิณวุฒิ สว.กก.1 บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินการ