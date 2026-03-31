“ม.เกษตรศาสตร์” เปิดเวที Thailand Robot & Coding Challenge 2026 ปั้น “หนูน้อยวิศวกร” สู่อนาคตดิจิทัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาเยาวชนไทยสู่โลกเทคโนโลยี จัดโครงการ “หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก” พร้อมเปิดเวทีแข่งขัน Thailand Robot & Coding Challenge 2026 มุ่งเสริมทักษะด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมให้เด็กอายุ 7-17 ปี ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 30 เมษายน 2569 ก่อนชิงชัย 3 ลีกการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ หัวหน้าโครงการ Thailand Robot & Coding Challenge 2026 กล่าวว่า โครงการ “หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก”เป็นโครงการพัฒนาวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดการอบรม Fundamental Digital Cobot เพื่อส่งเสริมด้านสติปัญญา ผ่านการสร้างสิ่งประดิษฐ์”ให้แก่เด็ก อายุ 7-17 ปี ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวางแผน การลองผิดลองถูก การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง
ทั้งเป็นการปลูกฝังเด็กที่มีความสามารถและพัฒนาตนเอง เพื่อนําไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น จึงจัดทําโครงการ การแข่งขัน Thailand Robot & Coding Challenge 2026
โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทการแข่งขันได้แก่การแข่งขัน RoboG League ด้วยอุปกรณ์ UGOT = AI Education Robot, NOVA-X League ด้วยอุปกรณ์ AGV ที่พัฒนาขึ้น จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ALPHA-I League การแข่งขัน Python & AI Coding League
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -30 เมษายน 2569
ผู้สนใจสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Website : www.iDekTep.com
Fanpage: https://www.facebook.com/iDekTep/
LineOA: @046rudrm
คุณปอ 0904974062
อ.พัชรี 082-456-3289
และจะมีการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 23-อาทิตย์ที่24 พค 69 เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน