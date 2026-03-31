สยบดราม่า! BTS เคลื่อนไหวแล้ว "จะใส่รองเท้าแบบไหนเราก็ยินดีบริการ" หลังโซเชียลระอุ ปมเหยียดรองเท้าแตะทำเสียภาพลักษณ์

จากประเด็นร้อนแรงที่ชาวเน็ตถกเถียงกันสนั่น กรณีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งโพสต์วิจารณ์ผู้โดยสารใส่รองเท้าแตะขึ้นรถไฟฟ้าว่า "อายต่างชาติ" ล่าสุด ทางเพจ "รถไฟฟ้าบีทีเอส" ออกมาโพสต์สั้นๆ แต่ได้ใจความ ทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลก์รัวๆ "ใส่แบบไหนก็ได้" บีทีเอสยืนยันยินดีให้บริการทุกคน
หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องกาลเทศะและการแต่งกายในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ จนกลายเป็นไวรัล "ดราม่ารองเท้าแตะ" ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ "รถไฟฟ้าบีทีเอส" ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสยบความขัดแย้ง โดยระบุข้อความสั้นๆ แต่แฝงไปด้วยมิตรภาพว่า
“ไม่ว่าจะใส่รองเท้าแบบไหน.. บีทีเอสก็ยินดีให้บริการนะครับ
เมื่อเข้าขบวนรถไฟฟ้าแล้ว โปรดเดินชิดด้านใน และจับห่วง เสา ราว ตลอดการเดินทาง เพื่อความปลอดภัย และขอความร่วมมือไม่ยืนพิงเสา เพื่อให้ผู้โดยสารท่านอื่นสามารถจับเสาได้สะดวก
มาร่วมกันสร้างสังคมดีมีน้ำใจในการเดินทางไปด้วยกันน้าา”