ดรามาซอยแบร่ง 11! ตั้งโต๊ะ-เก้าอี้ปิดถนน 1 เลน อ้างกันเด็ก แต่ชาวบ้านชี้เอื้อวงเหล้า

โซเชียลฯวิจารณ์สนั่น หลังเพจดังเผยภาพกลางซอยย่านบางนา ถูกตั้งสิ่งกีดขวางพร้อมป้าย “ระวังเด็ก” ทั้งที่ไม่พบเด็กในพื้นที่ ชาวบ้านตั้งคำถามเหมาะสมหรือไม่ ด้านคอมเมนต์เดือด เสนอให้หน่วยงานเร่งตรวจสอบ
วันนี้ (30 มี.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อเพจ “ฟุตบาทไทยสไตล์” เผยภาพภายในซอยแบร่ง 11 เขตบางนา ซึ่งพบว่ามีการนำโต๊ะ เก้าอี้ และสิ่งของต่าง ๆ มาวางปิดถนนไป 1 เลน พร้อมตั้งกรวยและป้ายข้อความว่า “กรุณาขับช้า ระวังเด็ก” จากภาพที่ปรากฏ ไม่พบเด็กหรือกิจกรรมของเด็กในบริเวณดังกล่าว แต่กลับมีลักษณะเหมือนพื้นที่นั่งสังสรรค์ของกลุ่มคนในชุมชน ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการใช้พื้นที่สาธารณะโดยไม่เหมาะสม และอาจสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้ถนน
โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความเชิงตั้งคำถามว่า การกระทำลักษณะนี้เสมือนเป็นการ “ยึดถนน” และไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎจราจร พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ
ทั้งนี้ ความคิดเห็นชาวเน็ต มีรายหนึ่งคอมเมนต์ว่า “เฮ้ย ไรเนี่ย” ยอดกดไลก์ 199 ครั้ง “แถวนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเหรอ” ยอดกดไลก์ 63 ครั้ง และ“ต้องมีรถมาดัดนิสัยบ้าง” ยอดกดไลก์ 40 ครั้ง หรือ “ตั้งกล้องจับเลย ถนนโล่งแบบนี้” ยอดกดไลก์ 28 ครั้ง โดยโพสต์ดังกล่าวมียอดกดไลก์กว่า 7,000 ครั้ง คอมเมนต์กว่า 900 รายการ และถูกแชร์ออกไปมากกว่า 200 ครั้ง ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
เบื้องต้นยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ประชาชนเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและจัดระเบียบการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในพื้นที่อื่นต่อไป