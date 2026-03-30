“ดิสนีย์ ประเทศไทย” ฉลอง 100 ปี “วินนี่ เดอะ พูห์” จับมือแบรนด์ดังทั่วไทย เปิดตัวคอลเลกชันและประสบการณ์สุดน่ารักตลอดปี

ดิสนีย์ ประเทศไทย ชวนแฟน ๆ ร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี วินนี่ เดอะ พูห์ (Winnie the Pooh) ผ่านความร่วมมือกับเหล่าแบรนด์ชั้นนำ เปิดตัวคอลเลกชันสินค้าลิขสิทธิ์และประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทยอยสร้างสีสันตลอดทั้งปี ครอบคลุมตั้งแต่แฟชั่น เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ของสะสม ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ไอเทมและกิจกรรมพิเศษหลากหลายรูปแบบ
วินนี่ เดอะ พูห์ คาแรกเตอร์สุดคลาสสิกจากป่าร้อยเอเคอร์ (Hundred Acre Wood) รายล้อมด้วยผองเพื่อนอันเป็นที่รัก ไม่ว่าจะเป็น พูห์, พิกเล็ต, ทิกเกอร์, อียอร์, แร็บบิท, คริสโตเฟอร์ โรบิน และอีกมากมาย ผสานกับเรื่องราวเหนือกาลเวลาที่สะท้อนคุณค่าของมิตรภาพ ความจริงใจ และการมองโลกแง่ดี ทำให้ครองใจผู้คนทั่วโลกมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1926 ในโอกาสสำคัญนี้ ดิสนีย์ ประเทศไทย จึงได้จับมือกับแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Disney Home, แม็คโคร, ทีทีบี, ทิวลิป ดีไลท์, TOTO Beddings, มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย., LEGO, Dissing, Take Toys, Pick Me Up, RAVIPA, Mystic Jewelry, Owndays, Happy Sunday และอีกมากมาย เพื่อนำเรื่องราวอันอบอุ่นหัวใจเหล่านี้มาสู่ชีวิตจริงผ่านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ สร้างช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ให้กับผู้บริโภคและแฟน ๆ ดิสนีย์ตลอดปี 2569
เพลิดเพลินไปกับคอลเลกชันสินค้าและประสบการณ์สุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกอันแสนอบอุ่นของวินนี่ เดอะ พูห์
• เอาใจผู้รักการตกแต่งบ้าน Disney Home ชวนเติมเสน่ห์ให้ทุกมุมของบ้านด้วยคอลเลกชันของตกแต่งและของใช้ในบ้านดีไซน์สุดน่ารัก ถ่ายทอดเรื่องราวเหนือกาลเวลาของพูห์ผ่านโทนสีอบอุ่นร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของ ชั้นวาง หมอน และไอเทมแต่งบ้านอีกมากมาย พร้อมชวนสัมผัสความสบายด้วยชุดเครื่องนอนเนื้อสัมผัสนุ่มลื่นจากแบรนด์ทิวลิป ดีไลท์ ในลายเส้นวาดสุดคลาสสิกมอบความนุ่มนวลชวนฝันในทุกค่ำคืน และชุดเครื่องนอนจากแบรนด์ TOTO Beddings ที่มาช่วยเติมเต็มสีสันให้ห้องนอนดูมีชีวิตชีวา อีกทั้ง มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี Disney Winnie the Pooh ด้วยคอลเลกชันสินค้าลิขสิทธิ์ที่สะท้อนความสดใสและมิตรภาพของพูห์และผองเพื่อน มอบทางเลือกสินค้าที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกชอปทั่วประเทศ ตั้งแต่พฤษภาคม 2569
• แม็คโคร เปิดแคมเปญ “Summer of Happiness” ยกขบวนสินค้าพร้อมกิจกรรมโปรโมชัน ชวนสัมผัสความสดใสและมิตรภาพอันอบอุ่นของพูห์และผองเพื่อน เติมความคึกคักให้ประสบการณ์ชอปปิงทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 28 เมษายน 2569 ที่แม็คโครทุกสาขา
• ทีทีบี เปิดตัวดีไซน์หน้าบัตรลายใหม่ “หมีพูห์” ทั้งบัตรเดบิต ttb all free Disney ลาย “Winnie the Pooh” และบัตรเครดิต ttb Disney ลาย “Pooh Blooms” พร้อมเติมความน่ารักให้ทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายกับ e-Slip 3 ดีไซน์ใหม่ ควบคู่สิทธิประโยชน์และโปรโมชันพิเศษครบครัน โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัตรเดบิต ttb all free Disney และบัตรเครดิต ttb Disney ได้ที่แอปพลิเคชัน ttb touch และเว็บไซต์ทีทีบี หรือที่ทีทีบีทุกสาขา
• กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์อย่าง Pick Me Up ยกทัพเสื้อยืด กระเป๋า และไอเทมสวมใส่ง่ายแมตช์เข้ากับลุคประจำวัน และ RAVIPA กับเครื่องประดับคอลเลกชัน Winnie the Pooh ที่ออกแบบอย่างประณีต ถ่ายทอดความอบอุ่นและมิตรภาพจากเรื่องราวสุดคลาสสิกผ่านเสน่ห์เรียบหรู สวมใส่ได้ในทุกวัน หรือเลือกมอบเป็นของขวัญแทนใจ และ Mystic Jewelry ที่จะพาทุกคนหวนคืนสู่ป่าร้อยเอเคอร์อีกครั้ง กับคอลเลกชันพิเศษ "Winnie the Pooh & Friends" ที่ไม่ได้มีแค่ความสวย แต่คือ “พลังบวก” ที่สามารถสวมใส่ได้ในทุกวัน
• ผู้ที่ชื่นชอบของเล่นและของสะสมต้องถูกใจสิ่งนี้ กับชุดตัวต่อ LEGO Disney Winnie the Pooh (43300) ที่มาพร้อมชิ้นส่วนทั้งหมด 1,399 ชิ้น สามารถประกอบเป็นโมเดลคาแรกเตอร์ วินนี่ เดอะ พูห์ โดยมีชิ้นส่วนที่สามารถขยับได้ ทำให้จัดท่าทางและเคลื่อนไหวได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังมีโถน้ำผึ้งที่สามารถประกอบได้ เพิ่มเสน่ห์ให้กับชุดตัวต่อมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แฟน ๆ ยังสามารถเลือกซื้อและสะสมตุ๊กตานุ่มนิ่ม วินนี่ เดอะ พูห์และผองเพื่อนสุดน่ารักจาก Take Toys ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เหมาะสำหรับนักสะสมและแฟนดิสนีย์ทุกคน
• สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พบกับพาวเวอร์แบงก์พกพา ชาร์จเร็ว ใช้งานสะดวก มาพร้อมดีไซน์พิเศษจาก Dissing ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวินนี่ เดอะ พูห์ ที่จะมาเพิ่มความน่ารักและขี้เล่นให้กับแกดเจตในชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ ยังมีแบรนด์พันธมิตรชั้นนำอีกมากมายที่เตรียมร่วมสร้างสีสัน ด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของ Winnie the Pooh ให้แฟน ๆ ดิสนีย์ได้ติดตามตลอดทั้งปีนี้ในหลากหลายรูปแบบ จากแบรนด์อย่าง Owndays, Happy Sunday และอื่น ๆ อีกมากมาย ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของดิสนีย์ ประเทศไทย ในการต่อยอดคาแรกเตอร์อันเป็นที่รักสู่สินค้าและประสบการณ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง พร้อมเชิญชวนทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองและสัมผัสความอบอุ่นของพูห์และผองเพื่อน ผ่านคอลเลกชันและกิจกรรมพิเศษได้ตลอดปี 2569