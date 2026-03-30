JimjamThailand แบ่งปันสังคม พานักมวย ร่วมกิจกรรมเรือนจำกลางเขาบิน ราชบุรี สร้างแรงบันดาลใจ

JimJamThailand โดย มาดามพิม คุณวิชาดา เดอ สมิท (Vichada De Smit) และ เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร พานักมวยจากค่าย Jimjam Boxing เข้าร่วมกิจกรรมมอบโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ กับ ผู้ต้องขัง
โดยมี ผู้บัญชาการเรือนจำ ดร.ศุภโชค ควรฦาชัย เปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นาย ปฎิพัทธ์ มหายศนันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างแรงบันดาลใจและมอบโอกาสให้ผู้ต้องขัง โดย JimJamThailand ต้องการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากผลประกอบการธุรกิจในเครือ มามอบให้ เพราะเล็งเห็นโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญกับผู้ต้องขังอย่างมาก การก้าวผิดพลาดในชีวิต เราต้องเป็นหนึ่งมือที่ดึงพวกเขาขึ้นมาและบอกพวกเขาว่า พวกเขาคือคนที่มีศักยภาพและสามารถใช้ศักยภาพนั้นทำงานและเลี้ยงดูตนได้
โดยวันนี้ JimJam Boxing ค่ายมวยในเครือ ได้พานักมวยระดับแชมป์ อาทิ พญาอินทรีย์ ทอร์นาโด กิตติศักดิ์ มาพบกันที่ค่ายมวยในเรือนจำ บ้านอินทรี ลูกพระยม มวยไทยยิม ซึ่งเปิดมาเพื่อส่งเสริมและให้โอกาสผู้ต้องขังได้ฝึกฝนเพื่อเป็นมวยมืออาชีพ และได้ร่วมชกเพื่อส่งพลังแห่งความฝันให้ผู้ต้องขัง สำหรับคนที่อยากเป็นนักมวยมืออาชีพ เมื้อพ้นโทษแล้ว ค่าย JimJam Boxing ยินดีรับมาฝึกฝนและเติบโตไปด้วยกัน
พร้อมตั้งเป้าจัดมวยนัดพิเศษ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีโอกาสขึ้นชกบนสังเวียนมืออาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่าง และ สานความฝันของผู้ต้องขังให้เป็นความจริง