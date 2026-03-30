ทส. จับมือ MTEC ผนึกกำลังภาครัฐ–เอกชน-ประชาชน ขับเคลื่อนต่อเนื่อง “ลดเหลือ ลดทิ้ง : Stop Food Waste SDG 12.3” เซ็นทรัลพัฒนานำทัพร้านอาหารกว่า 300 ร้านร่วมลดขยะอาหาร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ชี้ลดขยะอาหารคือโจทย์เชิงโครงสร้าง ย้ำความร่วมมือภาครัฐ–เอกชน–ประชาชน ประกาศเดินหน้าผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการลดขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ “ลดเหลือ ลดทิ้ง : Stop Food Waste SDG 12.3” ภายใต้นโยบายประกาศให้ปี พ.ศ. 2568 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นขับเคลื่อนการลดขยะอาหารของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพื่อให้การลดขยะอาหารไม่ใช่เพียงโครงการระยะสั้น แต่เป็นวัฒนธรรมใหม่ของสังคมไทย
วันที่ 30 มี.ค. 69 ณ ลาน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวเข้าร่วมโครงการ “ลดเหลือ ลดทิ้ง : Stop Food Waste SDG 12.3” โดยนำร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กว่า 300 ร้าน เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ ร้านค้าที่เข้าร่วมจะได้รับสติกเกอร์สัญลักษณ์ “ลดเหลือลดทิ้ง” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการขยะอาหารอย่างรับผิดชอบและร่วมสื่อสารแนวคิด “บริโภคอย่างพอดี” สู่ผู้บริโภคในวงกว้างซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการขยะอาหาร โดยเฉพาะแอพลิเคชัน LookieWaste ที่เชื่อมโยงการดำเนินงานเชิงนโยบายเข้ากับการปฏิบัติจริงเพื่อผลักดันการลดขยะอาหารอย่างเป็นระบบ
โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบรรณารักษ์ เสริมทอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน
นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “การลดขยะอาหารไม่ใช่เพียงมาตรการปลายทาง แต่คือการปรับระบบการผลิตและการบริโภคตั้งแต่ต้นทาง หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง ประเทศไทยสามารถเร่งลดปริมาณขยะอาหารได้อย่างมีนัยสำคัญ และเปลี่ยนความท้าทายนี้ให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล”
การขับเคลื่อนโครงการ “ลดเหลือ ลดทิ้ง” ในภาคศูนย์การค้า ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและมีการบริโภคในปริมาณสูง นับเป็นต้นแบบสำคัญของการลดขยะอาหารในภาคธุรกิจบริการ และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างต้นแบบการจัดการขยะอาหาร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่การลดขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลสู่ภาคส่วนอื่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการลดขยะอาหารในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะอาหาร เริ่มต้นจากการบริโภคอย่างพอดี ลดเหลือ ลดทิ้ง เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ลดขยะอาหาร และขับเคลื่อนสังคมไทยมุ่งสู่เป้าหมายการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป