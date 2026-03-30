ดีเดย์! 1 เมษายน ททท. เดินหน้ากิจกรรม Amazing Thailand Passport Privileges @ HAT YAI มอบ“Amazing Bag” แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ มุ่งกระตุ้นฟื้นฟูการท่องเที่ยวภาคใต้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยดำเนินโครงการ “Smile @ South คืนรอยยิ้มให้ชาวใต้” เพื่อเป็นมาตรการเชิงรุกในการกระตุ้นการท่องเที่ยว มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมมุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดศักยภาพ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการดังกล่าว
ภายใต้โครงการดังกล่าว ททท. จัดกิจกรรม “Amazing Thailand Passport Privileges @ HAT YAI” เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ มอบสิทธิพิเศษและส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากสถานประกอบการในภาคใต้กว่า 100 แห่งให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าพื้นที่ใน 3 จุดหลัก ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่, ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
นอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์สำคัญคือ กิจกรรม “Amazing Bag” มอบของขวัญแห่งความทรงจำที่สะท้อน “เสน่ห์ไทย” ผ่านการคัดสรรของที่ระลึก (Lucky Gift) จากชุมชนในภาคใต้ อาทิ ยาดมสมุนไพร, อภิบาลบ่อพลับ อ.เมือง จ.สงขลา ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม จากศูนย์การเรียนรู้ผ้ามัดย้อมบ้านหน้าฮะ (หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชี่ยวหลานมัดย้อมมัดใจบ้านหน้าฮะ) อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี, กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, หมวกผ้ามัดย้อม OTOP ผ้ามัดย้อมสไตล์กนกวรรณ จ.ตรัง, กระเป๋ากระจูด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง, กระเป๋าใส่บัตรผ้าบาติก OTOP NURFA จ.ปัตตานี, หมวกผ้าปาเต๊ะ OTOP Pnara ปาเต๊ะ จ.นราธิวาส และ พวงกุญแจวาฬปาเต๊ะ งาน Upcycling หัวใจรักษ์โลก จ.กระบี่ เป็นต้น รวมถึง นักท่องเที่ยวยังสามารถลุ้นรับ Lucky Voucher ของรางวัลจากพันธมิตรทางการท่องเที่ยว
สำหรับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรรมสำหรับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม นักท่องเที่ยวสามารถแสดงหนังสือเดินทาง (Passport) ณ บูทกิจกรรม ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2569 เพื่อรับ Amazing Bag ได้ทันที พร้อมสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษและส่วนลดที่ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
