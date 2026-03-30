สาดความสุขรับปีใหม่ไทย! นครพนมเปิดงานสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ ออนซอนถนนข้าวปุ้น

จังหวัดนครพนมแถลงความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ “ออนซอนถนนข้าวปุ้น 2026” ระหว่างวันที่ 13–15 เมษายนนี้ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม ชูจุดเด่นผสมผสานประเพณีไทยกับความสนุกสมัยใหม่ ทั้งทำบุญ สรงน้ำพระ ขบวนแห่บุปผชาติ อุโมงค์น้ำ ปาร์ตี้โฟม และคอนเสิร์ตตลอด 3 วัน พร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยเข้ม รองรับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันนครพนมสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก
เมื่อวันที่ วันที่ 27 มี.ค. ณ แลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช (หลังองค์ปู่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายอนุชิต หงษาดี นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครพนม, นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และ นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม, พล.ต.ต.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณีสงกรานต์นครพนม ออนซอนถนนข้าวปุ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมรับฟังการแถลงข่าวฯ
โดยว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมมีความพร้อมมากไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคม ในปัจจุบันการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนมเติบโตขึ้นมาก และปัจจุบันก็ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การเดินทางสามารถมาได้ทั้งเส้นทางคมนาคม ที่เป็นถนน 4 เลน และมีสายการบิน ทุกวัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะทำให้ประชาชน
ในพื้นที่มีรายได้มากยิ่งขึ้น จังหวัดนครพนมจึง ได้มีการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมงานขึ้นเพื่อส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2569 ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดนครพนม ที่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงบรรยากาศและความงดงามทางธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งมีการพัฒนาและอนุรักษ์เมืองเก่าในเขตเมืองนครพนม สร้างเมืองใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง เพื่อตอกย้ำนโยบาย นำพา "นครพนม" จากเมืองรองให้เป็นเมืองหลัก และให้มีการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่จุดหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มสนุก ภายใต้แนวคิด “เที่ยวสนุก สุขสบาย” เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ทางด้านนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมกล่าวสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้โดยทางเทศบาลเมืองนครพนมกล่าวว่างานนี้ไม่ได้มีแค่การสาดน้ำคลายร้อนธรรมดาๆ แต่เป็นการผสมผสานประเพณีสงกรานต์อันงดงามเข้ากับความสนุกสนานสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะไปสนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนข้าวปุ้น และ นายอนุชิต หงษาดี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเผยว่ากล่าวว่า ภายในงาน ประเพณีสงกรานต์นครพนม ออนซอนถนนข้าวปุ้นยังมีการรักษาขนบธรรมวัฒนธรรมไทย โดยวันที่ 13 จะมีการแห่ขบวนบุพชาติประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครพนมอย่างยิ่งใหญ่ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้บูรณาการร่วมจัดขบวนบุปผชาติอย่างยิ่งใหญ่
ต่อมาทางด้าน นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวปุ้น จังหวัดนครพนมจึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์นครพนม ออนซอนถนนข้าวปุ้น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดนครพนม ผู้ที่มาร่วมงานจะได้ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ อาทิ กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุประจำวัดเกิด ตบพระทาย การแสดงโชว์ประติมากรรมทราย ชมขบวนรถแห่บุปผชาติ อุโมงค์น้ำ ปาร์ตี้โฟม สวนน้ำสนุกสุดหรรษา คอนเสิร์ตสุดม่วนจากศิลปินนักร้องตลอด 3 วัน ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และอื่นๆอีกมากมาย
พ.ต.อ.อนุสรณ์ มั่งมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เผยว่าในส่วนของมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทางตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จะมีการ บูรณาการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง โดยวางแผนรองรับไว้ 5 ด้าน ผ่านการควบคุมของศูนย์บัญชาการร่วม ที่จะมีทั้งชุดบริการจราจร ชุดตรวจคัดกรอง ชุดสายตรวจเดินเท้า และชุดควบคุมฝูงชน ซึ่งปัจจุบันพร้อมแล้วที่จะสร้างความสุขให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวงาน "งานประเพณีสงกรานต์นครพนม ออนซอนถนนข้าวปุ้น 2026” 13-15 เมษายนนี้ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ท้ายนี้ทางด้านว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแห่งความสุขงานประเพณีสงกรานต์นครพนม ออนซอนถนนข้าวปุ้น บริเวณถนนสุนทรวิจิตร และ บริเวณถนนนิตโย และขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครนมร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว