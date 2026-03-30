เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำลังกระทรวงพาณิชย์ ขนทัพสินค้าลดค่าครองชีพครั้งใหญ่ หนุนโครงการ “ไทยช่วยไทย” ฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายและภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดโลก ล่าสุดบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จับมือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนโครงการ "ไทยช่วยไทย" ผ่านแคมเปญใหญ่ "ร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพ" เพื่อเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งมอบความประหยัดให้ถึงมือประชาชนในทุกวัน โดยมุ่งหวังให้ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเป็นที่พึ่งสำคัญในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง
โดยเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ผนึกกำลังกับเครือข่ายคู่ค้าพันธมิตรนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการ มาจัดรายการลดราคาสุดพิเศษ โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้า "ลดอย่างแรง" ที่มอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันผ่านโซน ALL GROCER’S ที่รวบรวมสินค้าคู่บ้านคู่ครัว อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ และเครื่องปรุงรสต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างผงซักฟอก แชมพู และน้ำยาล้างจาน โดยเฉพาะสินค้าในรูปแบบไซส์ใหญ่หรือยกแพ็คภายใต้แคมเปญ "ยิ่งร้อน ยิ่งลด" เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อของเข้าบ้านได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดต้นทุนการใช้ชีวิตได้จริง
นอกจากนี้ ในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มยังได้จัดรายการพิเศษเพื่อดูแลปากท้องของประชาชนผ่านแคมเปญ "ฝากท้องที่เซเว่น" และรายการ Meal Deal ที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกจับคู่เมนูข้าวและเครื่องดื่มได้ตามความต้องการในราคาสุดประหยัด มอบความอิ่มคุ้มในทุกมื้อไม่ว่าจะเป็นมื้อหลักหรือทานเล่นระหว่างวัน พร้อมกันนี้ยังยกระดับความสะดวกสบายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 80% บน ALL ONLINE และบริการ 7-Eleven Delivery ที่พร้อมส่งตรงความคุ้มค่าและโค้ดส่วนลดพิเศษถึงหน้าบ้านทุกวัน รวมถึงสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ALL member ที่สามารถนำคะแนนสะสมมาแลกรับสินค้าฟรี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ทุกการใช้จ่ายของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน
การขับเคลื่อนโครงการร่วมกับภาครัฐในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยลดภาระทางการเงินให้แก่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของของเซเว่น อีเลฟเว่น ในการยืนหยัด "สร้างชุมชนอุ่นใจ" ที่พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ โดยใช้ศักยภาพของจำนวนร้านสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศและช่องทางบริการที่หลากหลาย ในการส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างความอุ่นใจให้แก่ชุมชน เพื่อให้สังคมไทยสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ด้วยความมั่นคง