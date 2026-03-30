เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำลังกระทรวงพาณิชย์ ขนทัพสินค้าลดค่าครองชีพครั้งใหญ่ หนุนโครงการ “ไทยช่วยไทย” ฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายและภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดโลก ล่าสุดบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จับมือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนโครงการ "ไทยช่วยไทย" ผ่านแคมเปญใหญ่ "ร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพ" เพื่อเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งมอบความประหยัดให้ถึงมือประชาชนในทุกวัน โดยมุ่งหวังให้ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเป็นที่พึ่งสำคัญในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง

โดยเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ผนึกกำลังกับเครือข่ายคู่ค้าพันธมิตรนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการ มาจัดรายการลดราคาสุดพิเศษ โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้า "ลดอย่างแรง" ที่มอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันผ่านโซน ALL GROCER’S ที่รวบรวมสินค้าคู่บ้านคู่ครัว อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ และเครื่องปรุงรสต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างผงซักฟอก แชมพู และน้ำยาล้างจาน โดยเฉพาะสินค้าในรูปแบบไซส์ใหญ่หรือยกแพ็คภายใต้แคมเปญ "ยิ่งร้อน ยิ่งลด" เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อของเข้าบ้านได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดต้นทุนการใช้ชีวิตได้จริง

นอกจากนี้ ในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มยังได้จัดรายการพิเศษเพื่อดูแลปากท้องของประชาชนผ่านแคมเปญ "ฝากท้องที่เซเว่น" และรายการ Meal Deal ที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกจับคู่เมนูข้าวและเครื่องดื่มได้ตามความต้องการในราคาสุดประหยัด มอบความอิ่มคุ้มในทุกมื้อไม่ว่าจะเป็นมื้อหลักหรือทานเล่นระหว่างวัน พร้อมกันนี้ยังยกระดับความสะดวกสบายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 80% บน ALL ONLINE และบริการ 7-Eleven Delivery ที่พร้อมส่งตรงความคุ้มค่าและโค้ดส่วนลดพิเศษถึงหน้าบ้านทุกวัน รวมถึงสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ALL member ที่สามารถนำคะแนนสะสมมาแลกรับสินค้าฟรี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ทุกการใช้จ่ายของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน

การขับเคลื่อนโครงการร่วมกับภาครัฐในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยลดภาระทางการเงินให้แก่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของของเซเว่น อีเลฟเว่น ในการยืนหยัด "สร้างชุมชนอุ่นใจ" ที่พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ โดยใช้ศักยภาพของจำนวนร้านสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศและช่องทางบริการที่หลากหลาย ในการส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างความอุ่นใจให้แก่ชุมชน เพื่อให้สังคมไทยสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ด้วยความมั่นคง









เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำลังกระทรวงพาณิชย์ ขนทัพสินค้าลดค่าครองชีพครั้งใหญ่ หนุนโครงการ "ไทยช่วยไทย" ฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ
เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำลังกระทรวงพาณิชย์ ขนทัพสินค้าลดค่าครองชีพครั้งใหญ่ หนุนโครงการ “ไทยช่วยไทย” ฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ
เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำลังกระทรวงพาณิชย์ ขนทัพสินค้าลดค่าครองชีพครั้งใหญ่ หนุนโครงการ “ไทยช่วยไทย” ฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ
เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำลังกระทรวงพาณิชย์ ขนทัพสินค้าลดค่าครองชีพครั้งใหญ่ หนุนโครงการ “ไทยช่วยไทย” ฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ
เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำลังกระทรวงพาณิชย์ ขนทัพสินค้าลดค่าครองชีพครั้งใหญ่ หนุนโครงการ “ไทยช่วยไทย” ฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ