BDE เปิดตัว “คลินิกกองทุน” หนุนทุกภาคส่วนยื่นขอรับทุน พลิกโฉมดิจิทัลไทย นำร่อง กทม. ก่อนเดินสาย 4 จังหวัดทั่วไทย เดินหน้าสร้างโอกาสนวัตกรรมดิจิทัลสู่ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (BDE) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “DE Fund Clinic” หรือ “คลินิกกองทุน” ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1 อย่างเป็นทางการ โดยมีนางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม BDE กล่าวรายงาน จัดโดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE Fund) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (BDE) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วนกว่า 200 คน สะท้อนถึงความสนใจของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงผู้ที่มีความต้องการพัฒนาโครงการด้านดิจิทัลทั่วประเทศ จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (BDE) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของชีวิต โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกองทุนดีอี ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลโดยมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่แสวงหากำไร ไม่เป็นการทำลายการแข่งขันและสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับเป้าหมายหลักของกองทุนฯ คือการเป็น “กองทุนของทุกคน” ที่เข้าถึงง่าย โปร่งใส และสามารถเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นผลงานที่จับต้องได้จริง ดังนั้น กิจกรรมคลินิกกองทุน จึงเป็นเสมือนพื้นที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจบทบาทของกองทุน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อให้สามารถจัดทำข้อเสนอขอรับการสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้าน ดร.วรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม BDE กล่าวว่า กิจกรรมคลินิกกองทุน จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของกองทุน และเพื่อยกระดับคุณภาพของข้อเสนอโครงการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดไปจนถึงการจัดทำข้อเสนอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่การดำเนินงานจริง ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการจำนวนมาก แต่ยังพบว่าหลายโครงการขาดความชัดเจนในรายละเอียด กิจกรรมนี้ จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงกองทุนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กิจกรรม “DE Fund Clinic” จะเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในอีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุดรธานี เพื่อขยายโอกาสสู่ภูมิภาค และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมได้ในระดับพื้นที่ต่อไป
โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://defund.bde.go.th และช่องทางFacebook ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม