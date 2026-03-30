ชื่นชม! ศูนย์ 1669 แพร่ โชว์สกิลวิดีโอคอลสอนทำ CPR ผ่านหุ่นจำลอง ช่วยชีวิตผู้ป่วยหมดสติทันท่วงที

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เผยคลิปนาทีชีวิต ขณะเจ้าหน้าที่ใช้แพลตฟอร์มอัจฉริยะวิดีโอคอลสาธิตการทำ CPR ผ่านหุ่นจำลอง เพื่อแนะนำญาติในการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตผู้ป่วยหมดสติและไม่หายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่ทีมกู้ชีพจะเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุ
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่น่าชื่นชมจากเพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ ฉุกเฉิน 1669 อบต.แพร่” (องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ภายในคลิปวิดีโอปรากฏภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ กำลังปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านระบบทางไกล (Telemedicine) โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสาธิตวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับผู้ที่อยู่ปลายสายอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีการใช้หุ่นจำลองครึ่งตัวสำหรับการฝึก CPR มาวางไว้บนโต๊ะทำงานเพื่อประกอบการอธิบายให้เห็นภาพตำแหน่งการวางมือที่ชัดเจน พร้อมกันนี้ยังมีการสื่อสารเพื่อยืนยันสถานการณ์เป็นระยะ รวมถึงการให้นับจังหวะ "1 และ 2 และ 3..." เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของผู้ป่วยและเตรียมความพร้อมในการทำหัตถการ
ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “วันที่ 29 มีนาคม 2569 เวลา 13.07 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วยว่าพบผู้ป่วยหมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ ทางศูนย์ฯ ได้ใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะ NDEMS และฟังก์ชัน RNIS ช่วยเหลือผู้ป่วยในการปฐมพยาบาลการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ก่อนชุดปฏิบัติการไปถึงจุดเกิดเหตุ”
เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยวิกฤตได้ในเสี้ยววินาที
