อย่าหลงเชื่อ! SMS แจ้งจ่ายค่า M-Flow มิจฉาชีพใช้เสา False Base Station ดักหน้าด่าน

มิจฉาชีพยกระดับใช้ 'เสาสัญญาณปลอม' ดักส่ง SMS หาผู้ใช้ทางด่วน M-Flow ทันทีที่ขับผ่าน อ้างค้างชำระค่าธรรมเนียมพร้อมขู่ค่าปรับหนัก เหยื่อหลงเชื่อกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรเครดิต-ให้รหัส OTP โดนรูดเงินเกลี้ยงบัญชี เผยธนาคารไม่รับผิดชอบเพราะถือว่าเจ้าตัวยินยอม
วันนี้ (30 มี.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Nat Luengnaruemitchai“ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกมาโพสต์ข้อความ ในประเด็น กลโกง SMS ปลอมจากด่าน M-Flow ที่ปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีที่แนบเนียนขึ้น โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“คนร้ายฉลาดขึ้นเรื่อยๆ
วันก่อนได้ยินข่าว และเพื่อนเพิ่งโดนเอง น่าสนใจดีครับ
เรื่องเริ่มจากว่า มีเพื่อนขับขึ้นทางด่วนที่มี M Flow พอขับผ่านไปแป๊บนึง ก็ได้ SMS เตือนว่า ไม่ได้จ่ายเงินค่าทางด่วน M-Flow และมี link ส่งมาเก็บเงินเรียบร้อย
พอเข้าไปกรอกเลขทะเบียนก็พบว่า มันหาทะเบียนเจอ แล้วบอกให้จ่ายเงิน ในนั้นบอกว่ารับการชำระเงินหลายแบบ แต่พอจบทาง จะรับแต่บัตรเครดิต (แต่กรอกอะไรก็เจอนะ)
ใครกรอกไป ก็จะโดนเอาบัตรไปรูดที่ต่างประเทศจดหมดตัว แถมบางเคส มีกรอก OTP ไปด้วย ธนาคารก็จะไม่รับผิดชอบ บอกว่าเจ้าตัวอนุมัติเอง
รอบนี้ คนเก่งมาก แค่เอา False Base Station ไปวางที่ใกล้ๆด่าน หรือติดตั้งในรถ ใครวิ่งผ่าน ก็จะโดนส่ง SMS ปลอมหา ผ่านเสาปลอม
เหยื่อก็เชื่อไปขั้นหนึ่งแล้วว่าของจริง
ใครเอาทะเบียนไปหา อ้าวก็เจออีก ยิ่งเชื่อใหญ่
แถมมีขู่อีก ไม่จ่าย จะปรับหนักเลย
รีบจ่ายให้จบๆ ดีกว่า ไม่กี่สิบบาทเอง ถ้าโดนปรับ เป็นร้อยเลย
ใครหลงเชื่อ จบครับ จบเกม โดนคนร้ายต้มเปื่อยเลย“