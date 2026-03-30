สาวอวด “หมวกพีระมิด” ปรับคลื่นสมอง-เปลี่ยนเลือดเป็นพลังงาน ด้าน “หมอแล็บฯ” ท้าพิสูจน์ หาข้อเท็จจริงหักล้างทฤษฎีจักรวาล

ชาวเน็ตฮือฮาแห่แชร์ "หมวกพลังพีระมิด" ที่อ้างว่าใช้พลังงานจากเลือดและคลื่นสมองสร้างเอกลักษณ์ที่ใครก็ก๊อปปี้ไม่ได้ งานนี้ทำเอาวงการวิทยาศาสตร์สั่นสะเทือน ล่าสุด "หมอแล็บฯ" ทนไม่ไหว ออกโรงท้าขอซัก 1 ทฤษฎี พร้อมกางตำราวิทยาศาสตร์หักล้างทันที!
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Jiab Panrapee" ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวสุดฮือฮาของหมวกปรับคลื่นสมอง ที่อ้างว่าจะทำให้เลือดในตัวให้กลายเป็นพลังงาน ผ่านเครื่องประดับศีรษะทรงพีระมิดระดับจักรวาล
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เมื่อคุณทำให้เลือดในตัวเป็นพลังงาน เป็นพีระมิด หรือในสิ่งที่คุณสร้างสรรค์
ใครก็กิ๊ปปีแบรนด์คุณไม่ได้
#หมวกปรับคลื่นสมอง
#เอมมี่สมาธิพลังพีระมิด“
ล่าสุด วันนี้ (30 มี.ค.) เพจ "หมอแล็บแพนด้า" ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า ”มันทำให้เลือดเป็นยังไงนะครับ ลองพูดมาซัก 1 ทฤษฎี ผมจะหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์มาหักล้าง"