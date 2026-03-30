สงครามคนไทย! “ชูวิทย์” โพสต์ขยี้ปมกักตุนน้ำมัน กังขาโรงกลั่นใช้ต้นทุนเดิมแต่ขายราคาตลาดโลก

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เปิดหน้าชำแหละโครงสร้างราคาน้ำมัน กังขารัฐบาลปล่อยราคาสูงขึ้น 6 บาทรวด ทั้งที่มีน้ำมันสต็อกต้นทุนต่ำล่วงหน้า 3 เดือน เตือนพรรคภูมิใจไทยอย่าให้ประชาชนคิดผิดที่เลือกมา ย้ำชัดวิกฤตนี้ต้องเลือกข้าง “ชาวบ้าน” มากกว่า “กลุ่มทุน”
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. “ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์” อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้ให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤต "ราคาน้ำมัน" ที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางภาวะสงครามในต่างประเทศ โดยตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลบริหารจัดการผิดพลาดและขาดความโปร่งใส พร้อมเตือนหากรัฐบาลไม่เลือกข้างประชาชนในยามวิกฤต แต่กลับเอื้อประโยชน์ให้นายทุนกลุ่มน้อยสะสมกำไร จะถือเป็นความล้มเหลวในการทำหน้าที่และสร้างความพังพินาศให้กับคนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“สงครามของคนไทย
มีคนจำนวนมากถามถึงผมว่าหายไปไหน
สังขารของผมก็เช่นเดียวกับผู้ป่วยมะเร็งทั่วไปที่มีขึ้นมีลง เพราะเป็นการรักษาแบบประคับประคองไม่ใช่การรักษาให้หาย
จึงมีช่วงที่ผมต้องไปเข้าเงียบเพื่อให้จิตใจนิ่ง ส่งผลให้ร่างกายไม่ทุกข์ทรมานมาก
เรื่องสำคัญของบ้านเมืองขณะนี้ คือ “น้ำมัน“
จริงอยู่ว่าสภาวะสงคราม อิหร่าน-สหรัฐ อิสราเอล ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงทั่วโลก
นายกฯ หนู ออกมาขอโทษว่าคาดผลของสงครามผิดว่าจะจบเร็ว จึงตรึงราคาน้ำมันไว้ 15 วัน
แต่เมื่อสงครามไม่ได้จบอย่างที่คาด ทำให้ต้องปล่อยราคาน้ำมันลอยตัวขึ้นถึง 6 บาท ในครั้งเดียว
และเมื่อราคาขึ้น ทุกปั๊มกลับมีน้ำมันให้เติมสบายๆ ทันที
ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าชาวบ้านต่อคิวเติมน้ำมันยาวเหยียด ท้ายสุดเจอป้าย “น้ำมันหมด“
อย่างนี้มันน่าสงสัยในหัวอกของประชาชนว่ามีการกักตุนน้ำมัน และสวาปามผลต่างบนความเดือดร้อนของประชาชน
ราคาน้ำมันขึ้นเพราะสงคราม ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้
แต่สิ่งที่น่าสงสัย ในเมื่อเรามีโรงกลั่นถึง 6 แห่ง รับน้ำมันดิบจากต่างประเทศล่วงหน้ามาแล้วถึง 3 เดือนในขณะที่ยังไม่มีสงคราม
เท่ากับปัจจุบันยังมีน้ำมันดิบเพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศด้วย “ต้นทุนเดิม”
แต่ทำไมเราถึงต้องอ้างอิงราคาน้ำมันที่สิงคโปร์ในปัจจุบันที่มีสงครามแล้ว มาเป็นฐานในการปรับขึ้นราคาตอนนี้?
รัฐบาลควรชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ “ต้นทุนราคาน้ำมันที่แท้จริง” มากกว่า “ต้นทุนทิพย์“
พ่อค้าทุกคนย่อมสามารถแจงต้นทุนสินค้าที่ตัวเองขายได้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะขายลูกชิ้น หรือขายน้ำมัน
แต่น้ำมันกลับเป็นเรื่องยุ่งยาก และเกรงที่จะชี้แจง “ต้นทุนที่แท้จริง“ ให้ประชาชนทราบ
หากรัฐบาลไม่สามารถชี้แจงต้นทุนน้ำมันที่ขายให้ประชาชนได้ ก็ย่อมเป็น “การค้าที่ผิดปกติธุระ“
คือขายโดยมี ”นายทุนใหญ่” ผู้บงการอยู่เบื้องหลัง แอบทำกำไรมากเกินกว่าที่ควรได้บนความเดือดร้อนของประชาชนคนไทย
คิดฐานราคาน้ำมันของวันที่มีสงครามตอนนี้ ทั้งที่ต้นทุนน้ำมันที่ได้มาเป็นราคาก่อนช่วงสงคราม
มันจึงเป็นการ “ตั้งราคาที่ไม่เป็นธรรม“ อย่างยิ่งกับประชาชน
เหมือนซื้อหุ้นตอนถูก แล้วรอจังหวะขายตอนราคาขึ้น
แต่นี่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ใช่จะมาเก็งกำไรใส่กระเป๋าเอาตอนนี้
ผลต่างของต้นทุนช่วงที่ไม่มีสงคราม กับตอนมีสงครามกลายเป็น “กำไรมหาศาล“ ที่เข้ากระเป๋าใคร?
รัฐบาลต้องมีความจริงใจในการชี้แจงให้ชัดเจน
หากจะบีบไข่ให้ “ไอ้โม่งนายทุน” คายกำไรคืนให้ประชาชนได้ นายกฯ หนู ก็ต้องทำ
ในสถานการณ์เช่นนี้ผมว่าประชาชนจะเข้าใจได้ง่าย หากยอมพูดออกมาตรงๆ
นายกฯ จะได้รับการยกย่องแทนการถูกตำหนิ
แต่การให้คุณพิพัฒน์เป็นหนังหน้าไฟมาฟังคำแนะนำจากประชาชนคงไม่น่าเป็นสิ่งที่ควร
เพราะนอกจากคุณพิพัฒน์เป็นผู้มีความรู้เรื่องน้ำมันดี มีประสบการณ์มากมายเพราะค้าขายน้ำมันจนร่ำรวย
ยังเป็นนักการเมืองที่ได้รับเลือกจากประชาชนมาทำหน้าที่อีกด้วย
แม้การเลือกระหว่าง “นายทุน“ กับ ”ประชาชน” จะยากลำบากสำหรับนักการเมือง
แต่เมื่อถึงเวลาบ้านเมืองวิกฤตนักการเมืองทุกคนต้องเลือกประชาชนมากกว่านายทุน
เพราะประชาชนจำนวนมากเลือกพรรค เลือก สส. ของภูมิใจไทยมากสุดจนได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
อย่าให้ประชาชนบอกว่า “คิดผิดที่เลือกมา”
ประชาชนอย่างพวกผมต้องพึ่งรัฐบาลในขณะนี้ หากท่านทำพัง ประชาชนก็พังไปด้วย
มันถือเป็น “สงครามของคนไทย“ ที่ต้องเอาตัวรอดไปวันๆ“