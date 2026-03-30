‘ไทยคู่ฟ้า’ แจงชัด ทำไมราคาน้ำมันไทยต้องอิง ‘ตลาดสิงคโปร์’

ทำไมราคาน้ำมันไทยต้องอิงตลาดสิงคโปร์ ทั้งที่มีโรงกลั่นในประเทศ... เพจ ‘ไทยคู่ฟ้า’ กางโครงสร้างราคาน้ำมันหน้าปั๊ม แจงชัดเหตุผลด้านต้นทุนการนำเข้าและดัชนีราคากลางภูมิภาค (MOPS) ชี้ชัดหากกำหนดราคาเองโดยไม่อิงตลาดโลก เสี่ยงทำน้ำมันขาดแคลนและกระทบดุลการค้าของประเทศ
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. เพจ “ไทยคู่ฟ้า” ออกมาโพสต์ข้อความ ในประเด็น ทำไมราคาน้ำมันไทยต้องอิงตลาดสิงคโปร์? ชี้ การอ้างอิงราคาสิงคโปร์ช่วยสร้างสมดุลระหว่างการนำเข้า-ส่งออก และบีบให้โรงกลั่นในไทยต้องพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนให้แข่งขันได้ ซึ่งส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“เปิดความจริง "ราคาน้ำมันไทย" ทำไมต้องอิงสิงคโปร์ !?!
.
"ราคาน้ำมัน" หน้าปั๊มที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยเดียว แต่เป็นราคาที่เกิดจากห่วงโซ่การผลิตของน้ำมันตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำ ซึ่งมติ ครม. เมื่อปี 2534 ได้ยกเลิกการควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกลไกการค้าเสรีสะท้อนต้นทุนแท้จริง เพื่อให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันราคาน้ำมันจึงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก
.
โครงสร้างราคาน้ำมัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น ; ราคา ณ โรงกลั่น ภาษีสรรพาสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ราคาขายปลีก ; ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพิ่ม
.
ราคา ณ โรงกลั่น หรือ ราคาต้นทุนเนื้อน้ำมัน
.
แม้ไทยจะมีการกลั่นน้ำมันเองในประเทศ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงยังต้องนำเข้าน้ำมันดิบมากถึง 90% และมีการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปบางส่วนด้วย ราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทย จึงมีต้นทุนสอดคล้องกับราคาน้ำมันในตลาดโลก โดยคำนวณอ้างอิงจากตลาดกลางของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งก็คือ "ตลาดสิงคโปร์" หนึ่งในศูนย์กลางการค้าน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่อยู่ใกล้ไทยมากที่สุด ทำให้ต้นทุนเนื้อน้ำมันของไทยต่ำ เพราะค่าขนส่งถูกที่สุด
.
การอ้างอิงนั้น ใช้ดัชนี "Mean of Platts Singapore หรือ MOPS" ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในการซื้อขาย ไม่ใช่ราคาที่สิงคโปร์ หรือ ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นผู้กำหนด แต่เป็นราคาซื้อขายน้ำมันในภูมิภาคเอเชียที่ตกลงกันผ่านตลาดกลางที่สิงคโปร์ สะท้อนการซื้อขายของทุกประเทศในภูมิภาค
.
หากไทยกำหนดราคาโดยไม่อิงตลาด ?
.
ราคาต่ำกว่าตลาด - ผู้ผลิตจะอยากส่งออก เพราะขายได้ราคาดีกว่า น้ำมันในประเทศจะขาดแคลน แล้วราคาน้ำมันในประเทศก็จะสูงขึ้น เพราะมีความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขาย
ราคาสูงกว่าตลาด - ผู้ค้าจะนำเข้าจากต่างประเทศแทน เพราะต้นทุนต่ำกว่า กระทบผู้ผลิตในประเทศ ขาดดุลการค้า จนอาจส่งผลให้เงินไทยอ่อนค่าลง
.
การอ้างอิงราคาสิงคโปร์ จะทำให้โรงกลั่นน้ำมันในไทย ต้องพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงการบริหารจัดการเสมอ เพื่อ "ลดต้นทุน" ให้แข่งขันกับโรงกลั่นอื่นในภูมิภาคและในโลกได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภค และเศรษฐกิจของประเทศ“