พอแล้วไม่ไหวแล้ว! สเปอร์สปลด ‘ทูดอร์’ หลังคุม 7 นัด ทีมจมก้นตารางเสี่ยงตกชั้น

ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ประกาศแยกทางกับ อิกอร์ ทูดอร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างเป็นทางการ โดยเป็นการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีผลทันที หลังผลงานย่ำแย่ต่อเนื่องในช่วงสั้นๆ ที่เข้ามาคุมทีม
แถลงการณ์ของสโมสรระบุว่า ทูดอร์ พร้อมด้วยทีมงานอย่าง โทมิสลาฟ โรจิช (โค้ชผู้รักษาประตู) และ ริคคาร์โด้ รานยัชชี่ (โค้ชฟิตเนส) ได้อำลาตำแหน่งทั้งหมด พร้อมขอบคุณสำหรับความทุ่มเทตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกัน รวมถึงแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวของกุนซือชาวโครแอต
กุนซือวัย 47 ปี เข้ารับตำแหน่งแทน โธมัส แฟรงค์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่คุมทีมเพียง 44 วัน ลงสนาม 7 นัดในทุกรายการ ชนะ 1 เสมอ 1 และแพ้ถึง 5 นัด ส่งผลให้ “ไก่เดือยทอง” ร่วงลงไปอยู่อันดับ 17 ของตาราง เหนือโซนตกชั้นเพียงแต้มเดียว
ผลงานล่าสุดยิ่งตอกย้ำวิกฤต เมื่อสเปอร์สพ่ายคาบ้านต่อ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 ขณะที่ในเวทียุโรปก็ต้องยุติเส้นทางในรอบ 16 ทีมสุดท้ายของ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แม้จะเคยเอาชนะ แอตเลติโก มาดริด ในนัดแรก แต่ประตูรวมแพ้ 5-7
รายงานระบุว่า การตัดสินใจปลดครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงพักเบรกทีมชาติ หลังผู้บริหารสโมสรพิจารณาผลงานโดยรวมที่ไม่เป็นไปตามเป้า และสถานการณ์ของทีมที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้น
สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในวันที่ 12 เมษายน สเปอร์สมีคิวบุกเยือนซันเดอร์แลนด์ ท่ามกลางกระแสข่าวการมองหากุนซือคนใหม่ โดยมีชื่อของ โรแบร์โต้ เด แซร์บี้, เมาริซิโอ ปอเช็ตติโน่, ฌอน ไดช์ และ อาดี้ ฮุตเตอร์ เป็นตัวเต็งเข้ามารับงานกู้วิกฤตทีมต่อไป