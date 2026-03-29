﻿ทร.ยันวางคอนเทนเนอร์ป้องกันตนเอง หลังเขมรยั่วยุ-รื้อเครื่องกัดขวาง ย้ำยึดข้อตกลง 27 ธ.ค.คงสภาพวางกำลังเดิม

ทร.โต้กัมพูชาพาทูตดูชายแดนกล่าวหาไทยรุกล้ำอธิปไตย ยืนยันวางคอนเทนเนอร์เพื่อป้องกันตนเอง หลังมีการยั่วยุ รื้อทำลายเครื่องกีดขวางเดิม ย้ำปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม 27 ธ.ค.2568 ให้สองฝ่ายคงสภาพการวางกำลัง ไม่เคลื่อนย้ายเพิ่มเติม
วันที่ 29 มี.ค.พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า ตามที่ฝ่ายกัมพูชาได้นำคณะทูตนานาชาติและผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ลงพื้นที่บริเวณชายแดนกัมพูชา–ไทย และต่อมา มีการรายงานข่าวและเผยแพร่ภาพของการลงพื้นที่ดังกล่าว โดยกล่าวหาว่า การดำเนินการของฝ่ายไทย รวมถึงการวางตู้คอนเทนเนอร์ของฝ่ายไทยในบริเวณนั้น เป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
สำนักงานโฆษกกองทัพเรือขอชี้แจงว่า การดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยในการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์และเสริมแนวลวดหนามในพื้นที่ดังกล่าว มีสาเหตุจากการยั่วยุและการรื้อทำลายเครื่องกีดขวางเดิมโดยบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดี จึงมีความจำเป็นต้องป้องกันต่อการยั่วยุจากผู้ที่มีเจตนาไม่ดี และลดโอกาสการกระทบกระทั่งระหว่างกำลังทหารของทั้งสองฝ่าย อันอาจนำไปสู่การยกระดับสถานการณ์โดยไม่จำเป็น
ทั้งนี้ แนวการวางตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นการวางเท่าที่จำเป็นในบางจุดเท่านั้น รวมถึงแนวลวดหนามในบางช่วง ยังคงเป็นไปตามแนววางกำลังเดิม (troop deployment line) ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้ ตามข้อ 2 ในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทย–กัมพูชา ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “to maintain current deployment troop without further movement” หรือให้ทั้งสองฝ่ายคงสภาพการวางกำลังเดิมโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังเพิ่มเติมแต่อย่างใด
กองทัพเรือขอยืนยันว่า การดำเนินการของฝ่ายไทยมิได้มีเจตนารุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน แต่เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของถ้อยแถลงร่วม และหลักการป้องกันตนเอง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน เพื่อต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และสามารถควบคุมการยั่วยุที่จะเกิดขึ้นจากผู้ไม่หวังดีได้