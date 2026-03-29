“หมอวี” ชวนร่วมบริจาค ช่วย รพ.อุ้มผาง วิกฤตงบหนัก เงินเหลือ 3 ล้าน แต่รายจ่ายพุ่ง 12 ล้านต่อเดือน

“หมอวีระพันธ์” เชิญชวนเร่งช่วยโรงพยาบาลอุ้มผาง หลังพบสถานการณ์น่าห่วง โรงพยาบาลชายแดนเผชิญวิกฤตการเงินขั้นรุนแรง พร้อมออกโรงขอพลังประชาชน ร่วมบริจาคต่อลมหายใจระบบสาธารณสุขพื้นที่ห่างไกล
วันนี้ (29 มี.ค.) เฟซบุ๊ก “Veerapun Suvannamai" หรือ
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา ออกมาเปิดเผยสถานการณ์วิกฤตของโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณอย่างหนัก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการและการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดน
โดยระบุว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลมีเงินคงเหลือเพียงประมาณ 3 ล้านบาท ขณะที่มีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนสูงถึง 12 ล้านบาท อีกทั้งยังมีหนี้สินสะสมค้างชำระมากกว่า 50 ล้านบาท ทำให้สภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับวิกฤต จนไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเพียงพอ
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความเปราะบางของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งต้องแบกรับภาระการดูแลประชาชนจำนวนมาก ท่ามกลางข้อจำกัดด้านทรัพยากรและงบประมาณ
ทั้งนี้ นพ.วีระพันธ์ ได้เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาล ผ่านการบริจาคเข้ากองทุนต่าง ๆ ได้แก่ “กองทุนอาหารผู้ป่วย” และ “กองทุนยาเวชภัณฑ์” โดยยืนยันว่าได้ตรวจสอบระบบรับบริจาคผ่าน QR Code แล้ว เป็นระบบ e-donation ที่มีความปลอดภัย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่า การบริจาคสามารถทำได้ตามกำลังศรัทธา โดยไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนมาก เพราะพลังเล็ก ๆ จากหลายคนสามารถรวมกันเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ที่จะช่วยพยุงโรงพยาบาลให้สามารถเดินหน้าดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไปได้