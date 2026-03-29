สะเทือนใจ! เด็กชาย 7 ขวบจมน้ำเสียชีวิต “ในโรงเรียน” ชี้มาตรการหลวม จุดเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม

หมอม็อด กุมารแพทย์ฯ เผยเหตุสลด เด็กชายวัย 7 ขวบจมน้ำในสระของโรงเรียนตัวเอง หลังเลิกเรียนไร้การตรวจสอบชัดเจน สะท้อนปัญหามาตรการความปลอดภัยที่ถูกพูดถึง เมื่อสายเกินไป
วันนี้ ( 29 มี.ค.) เพจ “หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า” โดย นพ.ฒัชชณพงศ์ จงเจริญยานนท์ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบหายใจและการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ออกมาเปิดเผยเหตุการณ์สะเทือนใจ เด็กชายอายุ 7 ขวบ เสียชีวิตจากการจมน้ำภายในโรงเรียนของตนเอง
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ปกครองจำนวนมาก เนื่องจาก “โรงเรียน” คือสถานที่ที่พ่อแม่ฝากชีวิตลูกหลานไว้ในแต่ละวัน แต่กลับเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในพื้นที่ที่ควรปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่ง
รายงานระบุว่า หลังเลิกเรียน คุณยายมารับหลานแต่ไม่พบตัว จึงช่วยกันตามหาทั่วโรงเรียน กระทั่งพบเพียง “รองเท้า” อยู่บริเวณหน้าสระว่ายน้ำ ขณะที่ทรัพย์สินอื่น ๆ ของเด็กยังอยู่ครบ แต่กลับไม่มีใครทราบว่าเด็กหายไปไหน โดยมีบางคนเข้าใจว่าเด็กอาจกลับบ้านไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการตรวจสอบภายในสระว่ายน้ำ กลับพบร่างของเด็กจมน้ำอยู่ภายใน แม้จะมีการช่วยเหลือด้วยการทำ CPR และนำส่งโรงพยาบาล แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
จากเหตุการณ์ดังกล่าว แพทย์ได้ตั้งข้อสังเกตถึง “ช่องโหว่” ด้านความปลอดภัยหลายประการ ได้แก่
•ไม่มีระบบเช็คชื่อเข้า-ออกสระที่ชัดเจน
•ใช้วิธีประเมินจำนวนเด็กด้วยสายตา
•กล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้
•ไม่มีการตรวจสอบสระก่อนปิดใช้งาน
โดยระบุว่า จุดบกพร่องเหล่านี้ เมื่อรวมกันแล้ว สามารถนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำว่า โรงเรียนที่มีสระว่ายน้ำ จำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมที่ “เข้มงวดจริง” ไม่ใช่เพียงมีไว้ตามมาตรฐาน เพราะอุบัติเหตุทางน้ำสามารถเกิดขึ้นได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยที่ควรมีอย่างเคร่งครัด ได้แก่
•ตรวจเช็คชื่อเข้า-ออกสระทุกครั้ง
•มีผู้ดูแลนับจำนวนเด็กอย่างชัดเจน
•มีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำสระ
•ตรวจสอบสระทุกครั้งก่อนปิด
•ระบบกล้องวงจรปิดต้องพร้อมใช้งาน
•ครูควรผ่านการอบรม CPR เพื่อช่วยชีวิตเบื้องต้นได้ทันที
ทั้งนี้ แพทย์ระบุว่า การเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าว ไม่ได้มีเจตนาเพื่อกล่าวโทษฝ่ายใด แต่เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรการป้องกัน และหวังว่าจะไม่เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกในอนาคต
พร้อมกันนี้ ยังฝากถึงผู้ปกครองว่า หากบุตรหลานต้องใช้สระว่ายน้ำในโรงเรียน ควรสอบถามถึงมาตรการความปลอดภัยอย่างละเอียด เพราะ “คำถามเล็ก ๆ” อาจช่วยป้องกันความสูญเสียครั้งใหญ่ได้
ท้ายที่สุด ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเด็กผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 🤍