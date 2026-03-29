ดรามาญี่ปุ่น! คนไทย “แกะมาม่าก่อนจ่าย” โดนพนักงานตำหนิ ชาวเน็ตเสียงแตกถกมารยาทต่างแดน (ชมคลิป)

โซเชียลฯ ร้อนระอุ หลังคลิปจากผู้ใช้ X ชาวญี่ปุ่นเผยเหตุการณ์นักท่องเที่ยวไทยแกะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เติมน้ำร้อนก่อนชำระเงิน ถูกพนักงานตำหนิอย่างจริงจัง ชาวเน็ตเสียงแตก ทั้งมองแรงเกินไป-หรือควรเคารพกฎร้าน
วันนี้ (29 มี.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้แพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) บัญชี @masanews3 ชาวญี่ปุ่น ได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยในคลิปปรากฏภาพนักท่องเที่ยวชาวไทยกำลังถูกพนักงานร้านตำหนิด้วยท่าทีจริงจัง
เจ้าของโพสต์ระบุข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นในลักษณะตำหนิพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยสรุปใจความว่า มีการแกะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนซื้อ และยังเติมน้ำร้อนภายในร้าน ทำให้พนักงานไม่พอใจอย่างมาก
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ชาวเน็ตญี่ปุ่นอย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งเสียงที่มองว่าการแสดงออกของพนักงานรุนแรงเกินไป ระบุว่าอาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดของนักท่องเที่ยวที่อยากทดลองสินค้า
ขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งกลับเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม และควรปฏิบัติตามกฎของร้านอย่างเคร่งครัด โดยบางความเห็นถึงขั้นเสนอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือแสดงความไม่พอใจต่อการไม่ปฏิบัติตามกติกาพื้นฐาน
นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางส่วนพยายามอธิบายบริบทความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยชี้ว่า ในบางประเทศรวมถึงประเทศไทย อาจมีกรณีที่ผู้บริโภคสามารถเตรียมอาหาร เช่น เติมน้ำร้อน ก่อนนำไปชำระเงินได้ จึงอาจทำให้เกิดความเคยชินและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเมื่อไปต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม หลายเสียงย้ำว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด สินค้าภายในร้านยังไม่ถือเป็นของผู้ซื้อจนกว่าจะชำระเงินเรียบร้อย การเปิดหรือใช้งานสินค้าก่อนจ่ายจึงอาจเข้าข่ายไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้
เหตุการณ์ดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้กฎระเบียบและมารยาทในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศกลับมาคึกคัก ซึ่งการเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
คลิกชมคลิปวีดีโอ