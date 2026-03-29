สน.สุทธิสาร ตอบแล้วปิดไว้ชั่วคราว! หลังแห่ตั้งคำถามจุด “บันไดขึ้นไม่ได้” แจงยังไม่ส่งมอบ-กันคนเร่ร่อน

โซเชียลฯแห่แชร์ภาพอาคารใหม่ สน.สุทธิสาร พร้อมตั้งคำถาม โดยเฉพาะบันไดที่ดูเหมือนไม่สามารถใช้งานขึ้น ชั้น 2 ได้ รวมถึงทางขึ้นลานจอดรถที่แคบ และการออกแบบห้องทำงานที่หน้าต่างตรงกับเสาใหญ่ ล่าสุดมีรายงานชี้แจงว่าอาคารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนรอส่งมอบ และบางส่วนถูกปิดไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกขึ้นไปใช้งานก่อนแล้วเสร็จ
วันนี้ (29 มี.ค.) จากกรณี พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาคารใหม่ของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร (สน.สุทธิสาร) โดยชื่นชมความสวยงาม ทันสมัย แต่ตั้งข้อสังเกตถึงรายละเอียดบางจุด เช่น บันไดที่ดูเหมือนไม่สามารถขึ้นไปยังชั้น 2 ได้ รวมถึงทางขึ้นอาคารจอดรถที่แคบ และห้องทำงานที่หน้าต่างตรงกับเสาโครงสร้าง
ความคืบหน้าล่าสุด มีรายงานข่าวชี้แจงว่า อาคารดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างขั้นตอน “รอส่งมอบงาน” อย่างเป็นทางการ โดยบางส่วนของโครงสร้างยังไม่เปิดใช้งานเต็มรูปแบบ
สำหรับประเด็นบันไดที่ไม่สามารถขึ้นไปชั้น 2 ได้นั้น มีการระบุว่า ได้มีการ “ปิดฝ้า” ไว้ชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกหรือคนจรจัดขึ้นไปใช้งานพื้นที่ด้านบนก่อนการส่งมอบและตรวจรับงานเรียบร้อย
แหล่งข่าวยังระบุเพิ่มเติมว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับตามขั้นตอน พื้นที่ต่าง ๆ จะถูกเปิดใช้งานตามปกติ ซึ่งอาจทำให้ภาพที่ปรากฏในโซเชียลเป็นเพียงช่วงระหว่างดำเนินการ ไม่ใช่สภาพการใช้งานจริงในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน และป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโครงการใช้งบประมาณภาครัฐต่อไป