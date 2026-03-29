กองทัพเรือเตรียมรับมอบ "เรือหลวงสุริยะ" ลำใหม่ ใช้สำรวจข้อมูล-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

กองทัพเรือเตรียมรับมอบเรือหลวงสุริยะลำใหม่ 30 มี.ค. 69 แทนลำเดิมที่ปลดระวาง ใช้สำรวจข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ปฏิบัติการต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 10 วัน ระยะทาง 2,400 ไมล์ทะเล
วันนี้ (29 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 2569 กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) จะมีพิธีรับมอบเรือหลวงสุริยะ ณ บริเวณท่าป้อมเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี
สำหรับเรือหลวงสุริยะ เป็นเรือสำรวจข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ เข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ส่งกำลังบำรุงให้หน่วยที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลหรือในทะเล เพื่อให้กองทัพเรือยังคงมีขีดความสามารถในการตรวจซ่อมเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย สนับสนุนการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ส่งกำลังบำรุงให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของ กองทัพเรือ ที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล หรือในทะเลและสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอได้ตามความเหมาะสม
กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดหาเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ จำนวน 1 ลำ เพื่อทดแทน เรือหลวงสุริยะ ที่จะปลดระวางประจำการ โดยว่าจ้างบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือให้สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรือหลวงสุริยะลำนี้ มีระวางขับน้ำ 1,460 ตัน ความยาว 60 เมตร สามารถทนคลื่นลมแรงในทะเลได้ถึงระดับ 5 พร้อมปฏิบัติการต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 10 วัน ระยะทาง 2,400 ไมล์ทะเล และมีห้องพักรองรับกำลังพลได้ 67 นาย
อนึ่ง สำหรับเรือหลวงสุริยะ ลำเดิมได้ปลดระวางไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 เนื่องจากสภาพทรุดโทรมและไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุง หลังมีอายุการใช้งานกว่า 46 ปี