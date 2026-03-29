รวยไม่ไหวแล้ว! โสภณ สุภาพงษ์ ชี้ประชาชนจ่ายเพิ่มให้กลุ่มทุนน้ำมันแล้วกว่า 8 หมื่นล้านบาท

โสภณ สุภาพงษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บางจาก ชี้ประชาชนต้องจ่ายเพิ่มให้กลุ่มทุนน้ำมันแล้ว 29 วัน 18,560 ล้านบาท จากลาภลอย ในการขึ้นกำไรค่าการกลั่นมากกว่า 4 บาทต่อลิตร แถมลาภกักตุน ประชาชนจ่ายเพิ่มมากกว่า 64,000 ล้านบาท
วันนี้ (29 มี.ค.) เฟซบุ๊ก วิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ ของนายโสภณ สุภาพงษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บางจาก โพสต์ข้อความระบุว่า "รัฐบาลประกาศให้บริษัทและกลุ่มการเมืองผู้ค้าน้ำมัน
1. ลาภกักตุน ให้ขึ้นราคาขายน้ำมันสต๊อก 100 วัน ราคาเดิมที่ประชาชนชดเชยไว้แล้ว (เช่น ดีเซล 24.25 บาทต่อลิตร) ให้ประชาชนจ่ายเพิ่มอีก 8 บาทต่อลิตร หรือมากกว่า 64,000 ล้านบาท (ประมาณจากสต็อกแค่ 50 วัน x ขาย 160 ล้านลิตร / วัน x 8 บาทต่อลิตร)
2. ลาภลอย ให้ขึ้นกำไรการกลั่นมากกว่า 4 บาทต่อลิตร, กลั่น 160 ล้านลิตรต่อวัน ประชาชนต้องจ่ายเพิ่ม 640 ล้านบาท / วัน จ่ายไปแล้ว 18,560 ล้านบาท 29 วัน"
นอกจากนี้ นายโสภณ เรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ต้องเก็บเงินลาภลอยค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้น 4 บาทต่อลิตร หรือ 640 ล้านบาทต่อวันคืนประชาชนทันที