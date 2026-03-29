ราคาน้ำมันปลอมว่อนเน็ต ขึ้นราคา 6 ถึง 10 บาท สำนักข่าวต้นฉบับวอนอย่าหลงเชื่อ

พบอินโฟกราฟิกราคาน้ำมันปลอมว่อนเน็ต ดัดแปลงใส่ส่วนต่างพุ่งถึง 10 บาท ทำประชาชนแตกตื่น สุดท้ายสำนักข่าวต้นฉบับวอนอย่าหลงเชื่อ
วันนี้ (29 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ได้มีอินโฟกราฟิก "น้ำมันปรับขึ้นราคา" ถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยใช้อินโฟกราฟิกจากข่าวช่อง 8 นำไปโพสต์ ระบุว่ามีผลวันที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 05.00 น. โดยพบว่ามีการดัดแปลงปรับราคาขายปลีกน้ำมันให้มีส่วนต่างถึง 10 บาท ทำให้ประชาชนพากันแตกตื่น
กระทั่งเฟซบุ๊ก "ข่าวช่อง 8" โพสต์ข้อความว่า "ข่าวปลอมอย่าหลงเชื่อ! มีคนทำภาพน้ำมันขึ้นราคา 6-10 บาท มีผลวันที่ 28 มี.ค. 69 ซึ่งไม่เป็นข้อมูลความจริง หยุดแชร์ต่อ โปรดติดตามข่าวสารจากสื่อที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น หากมีการปรับราคาน้ำมัน จะแจ้งให้ทราบต่อไป"
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับวิธีแจ้งเตือนราคาน้ำมันที่เชื่อถือได้อีกทางหนึ่ง คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ เช่น blueplus+ ของ PTT Station หรือ Bangchak ของบางจาก แล้วตั้งค่าเปิดการแจ้งเตือน (Notification) เอาไว้ เมื่อมีการปรับราคาขายปลีกน้ำมันก็จะแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากกว่า