พันเอกพิเศษชื่นชมตำรวจ สน.เตาปูน ตักเตือนสุภาพ เรียกปรับ จยย.ขาดต่อภาษี

สน.เตาปูนเผยทหารยศ พ.อ.พิเศษ ชื่นชมการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจรายหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เหตุมอเตอร์ไซค์ขาดต่อภาษีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา และไม่ได้ติดกระจกข้าง แต่ได้ตักเตือนให้ไปดำเนินการให้เรียบร้อย จึงยอมไปต่อภาษี ติดกระจกข้างแล้วเสร็จ ก่อนขึ้นโรงพักเพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชาแสดงความชื่นชม
วันนี้ (29 มี.ค.) เฟซบุ๊ก "สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน" โพสต์ข้อความระบุว่า "เมื่อวันที่ 25 มี.ค.69 เวลาประมาณ 12.00 น. พ.อ.พิเศษ เพิ่มยศฯ ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทำธุระในพื้นที่เตาปูน โดยสวมเสื้อของ Robinhood (ซึ่งท่านกล่าวว่าใส่เพื่อความสบายและไม่ได้ระบุตัวตนว่าเป็นนายทหาร) และได้พบด่านตรวจของ สน.เตาปูน และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกตรวจตามปกติ จึงได้จอดรถและให้ความร่วมมือโดยไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พ.อ.พิเศษ เพิ่มยศฯ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชื่อ วิษณุ สีหา (ชื่อที่ท่านอ่านจากป้ายชื่อ) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ และใช้ถ้อยคำที่ไพเราะ โดยเรียกท่านว่า "ป๋า" เมื่อตรวจสอบทะเบียนรถ จยย. พบว่ารถมอเตอร์ไซค์ขาดต่อภาษี ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม และไม่ได้ติดกระจกข้าง ซึ่งท่านยอมรับผิดและยินดีเสียค่าปรับ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าวไม่ได้ทำการจับกุม แต่ได้กล่าวตักเตือนด้วยความสุภาพว่าให้ไปดำเนินการต่อภาษีและติดกระจกให้เรียบร้อยตามระเบียบ ท่านรู้สึกประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีมาตรฐานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้
วันนี้ 26 มี.ค.69 พ.อ.พิเศษ เพิ่มยศฯ จึงเดินทางมาที่โรงพักเพื่อนำเอกสารการต่อภาษีและรถที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วมาแสดง และต้องการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดี
• ท่านเน้นย้ำเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ "พูดจาดีกับประชาชน" โดยที่ไม่ได้รู้ว่าผู้ถูกตรวจเป็นใคร
• ท่านกล่าวว่าในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง เมื่อเห็นลูกน้องของหน่วยงานอื่น (ตำรวจ) ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบและสุภาพ ก็รู้สึกภาคภูมิใจแทน"