อิสราเอลเดินหน้ายิงถล่มเลบานอน นักข่าวดับ 3 ราย ทัพยิวอ้างเป็นสายลับกลุ่มก่อการร้าย

อิสราเอลสังหารผู้สื่อข่าว 3 ราย โดย 1 รายเป็นนักข่าวทีวีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ด้านประธานาธิบดีเลบานอนประณามเป็น “อาชญากรรมอย่างโจ่งแจ้ง”
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค.อิสราเอลยังคงโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
การโจมตีทำให้มีผู้สื่อข่าวเสียชีวิต 3 ราย โดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้สื่อข่าวชาวเลบานอนที่ทำงานให้กับเครือข่ายโทรทัศน์ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
สถานีโทรทัศน์อัล-มานาร์ ซึ่งเป็นของฮิซบอลเลาะห์ รายงานว่า อาลี ชูอัยบ์ ผู้สื่อข่าวของสถานี เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปยังยานพาหนะที่เขาโดยสารอยู่
ด้านกองทัพอิสราเอลกล่าวหาว่า ชูอัยบ์เป็นผู้ก่อการร้ายที่ปฏิบัติการภายใต้คราบของผู้สื่อข่าว และมีพฤติกรรมเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งของทหารอิสราเอลในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน
ขณะที่อัล-มานาร์ระบุในรายงานข่าวการเสียชีวิตของเขาว่า ชูอัยบ์เป็นสัญลักษณ์ของสื่อฝ่ายต่อต้าน
นอกจากนี้ ยังมีนักข่าวอีก 2 ราย คือ ฟัตมา และโมฮาเหม็ด ฟตูนี เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งเดียวกันนี้ ตามรายงานของสถานีอัล-มายาดีน ซึ่งสนับสนุนอิหร่านและฮิซบอลเลาะห์ โดยฝ่ายประธานาธิบดีเลบานอนประณามเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็น “อาชญากรรมอย่างโจ่งแจ้ง”
“อีกครั้งหนึ่ง การรุกรานของอิสราเอลได้ละเมิดกฎพื้นฐานที่สุดของกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกฎหมายว่าด้วยสงคราม ด้วยการโจมตีผู้สื่อข่าว ซึ่งถือเป็นพลเรือนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ” แถลงการณ์ของประธานาธิบดีเลบานอนระบุผ่านแพลตฟอร์ม X
อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ของอิสราเอลไม่ได้กล่าวถึงนักข่าวอีก 2 รายที่เสียชีวิต
ทั้งนี้ อิสราเอลกำลังเพิ่มระดับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน โดยข้อกล่าวหาที่มีต่อชูอัยบ์ มีลักษณะคล้ายกับข้อกล่าวหาที่อิสราเอลเคยใช้กับผู้สื่อข่าวชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงานในฉนวนกาซา