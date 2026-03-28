สคส.เดินหน้าสื่อสารเชิงรุก เชื่อม PDPA เข้าถึงประชาชนครบทุกมิติ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เดินหน้ายกระดับการสื่อสารเชิงรุกด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เปิดช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อสถานการณ์ในยุคดิจิทัลที่ความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) กล่าวว่า สคส. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่สามารถ “เข้าถึง เข้าใจ และใช้ได้จริง” โดยมุ่งยกระดับช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานให้ครอบคลุมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย และการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในยุคที่ภัยคุกคามด้านข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น การสื่อสารต้องไม่ใช่เพียงการบอกข้อมูล แต่ต้องทำให้ประชาชน ‘รู้ทันและรับมือได้’ สคส. จึงพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูล PDPA ที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากข่าวปลอมและกลโกงมิจฉาชีพ
สคส. มุ่งเน้นการสื่อสารอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งมิติของการอัปเดตนโยบายและความเคลื่อนไหวสำคัญ การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย PDPA ให้กับประชาชนและองค์กร ผ่านช่องทางทางการที่ออกแบบให้เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน
สำหรับช่องทางหลักของ สคส. ประกอบด้วย ช่องทางการสื่อสารภาพรวมของหน่วยงาน ซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม นโยบาย และประกาศสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งทางการโดยตรง ลดความสับสนจากข่าวที่คลาดเคลื่อนในโลกออนไลน์
ขณะเดียวกัน ยังมีช่องทางที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล โดยเน้นการสื่อสารเชิงป้องกัน ให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ รูปแบบการหลอกลวงใหม่ ๆ รวมถึงแนวทางการป้องกันและรับมือเมื่อเกิดเหตุละเมิดข้อมูล
นอกจากนี้ สคส. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน PDPA อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางที่รวบรวมเนื้อหาความรู้ด้านกฎหมาย การอบรม สัมมนา และการสร้างเครือข่ายวิทยากร เพื่อยกระดับทักษะและความเข้าใจของบุคลากรในทุกภาคส่วน สู่การเป็นสังคมที่มีความรู้เท่าทันด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยั่งยืน
การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทของ สคส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลที่ไม่เพียงแต่บังคับใช้กฎหมาย แต่ยังมุ่งสร้าง “ภูมิคุ้มกันด้านข้อมูล” ให้กับสังคมไทย ผ่านการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนได้จริง และตอบโจทย์ความท้าทายในยุคดิจิทัล
สคส. ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการติดตามข้อมูลข่าวสารด้าน PDPA ผ่านช่องทางทางการของหน่วยงาน เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถติดตามได้ทั้ง 3 เพจ ได้แก่
🔵 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - สคส
https://www.facebook.com/pdpc.th
🦅 ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - PDPC Eagle Eye
https://www.facebook.com/pdpceagleeye
🎓 PDPC THAIPAC-Legal Awareness
https://www.facebook.com/profile.php?id=61578228085368
พร้อมร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัย และเคารพสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม