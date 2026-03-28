รพ.พระรามเก้า ร่วมโครงการ “SPEAR H : HealthTech Accelerator” หนุนสตาร์ตอัปเฮลธ์เทคไทยสู่การใช้งานจริง

โรงพยาบาลพระรามเก้า เข้าร่วมความร่วมมือในโครงการ SPEAR H : HealthTech Accelerator ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเร่งการเติบโตของสตาร์ตอัปด้านการแพทย์และสุขภาพ พร้อมผลักดันนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในระบบบริการสุขภาพ
โครงการ SPEAR H มีเป้าหมายในการสร้างระบบสนับสนุนนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การเตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบผ่านกลไก Regulatory Sandbox การเปิดพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมในสถานพยาบาลจริง ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและนักลงทุน เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีด้านสุขภาพของไทยสามารถนำไปใช้ได้จริงในระบบบริการทางการแพทย์
ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรของโครงการ โรงพยาบาลพระรามเก้ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ โดยเปิดโอกาสให้ทดลองใช้งานในบริบทจริงของโรงพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการดูแลผู้ป่วยและการทำงานของระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ได้จริง และตอบโจทย์การให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายแพทย์รัฐ ปัญโญวัฒน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสารสนเทศ โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า “โรงพยาบาลพระรามเก้ามองว่า ‘นวัตกรรม’ เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพ ไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ แต่ต้องสามารถผสานเข้ากับกระบวนการดูแลผู้ป่วยได้จริง เพื่อยกระดับทั้งคุณภาพการรักษาและประสบการณ์ของผู้รับบริการ เป้าหมายคือการทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”
ทั้งนี้ การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้พัฒนาเทคโนโลยีและภาคบริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจ Patient Journey และบริบทการทำงานจริงภายในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถออกแบบ Solution ที่ช่วยให้ทีมบุคลากรทำงานได้คล่องตัวขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และยกระดับคุณภาพการดูแลคนไข้อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการพิจารณานวัตกรรม โรงพยาบาลพระรามเก้าให้ความสำคัญกับ 3 มิติหลัก ได้แก่
1.Patient Experience ยกระดับประสบการณ์ผู้รับบริการ ทั้งเรื่องระยะเวลารอ ความสะดวก และความพึงพอใจตลอดการรับบริการ
2.Clinical Outcome เพิ่มคุณภาพ ความแม่นยำ และความปลอดภัยในการรักษา
3.Operational Efficiency เสริมประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดภาระงานเอกสาร เพื่อให้บุคลากรมีเวลาดูแลผู้ป่วยมากขึ้น
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสตาร์ตอัปที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับโรงพยาบาล จำเป็นต้องเข้าใจ Patient Journey อย่างรอบด้าน เพื่อออกแบบ Solution ที่ใช้งานได้จริง ควบคู่กับการมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน และการยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลพระรามเก้าเชื่อว่าความร่วมมือในโครงการ SPEAR H : HealthTech Accelerator จะเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีด้านการแพทย์ของไทยสามารถเติบโตและนำไปใช้ได้จริงในระบบบริการสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและระบบสาธารณสุขในระยะยาว
