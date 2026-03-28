“ทรัมป์” โอดโอย NATO ไม่ยอมช่วยทำศึกอิหร่าน จ่อหั่นงบอุดหนุนปีละหลายแสนล้านดอลลาร์

"โดนัลด์ ทรัมป์" ส่งสัญญาณอาจปรับลดงบประมาณสนับสนุนองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO หลังจากหลายประเทศในยุโรปปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่ให้เข้าร่วมสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในสงครามกับอิหร่าน
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มี.ค.ว่า หนึ่งในความผิดพลาดครั้งใหญ่คือการที่ NATO ไม่ได้ยืนอยู่เคียงข้างสหรัฐฯ ในช่วงเวลาสำคัญ พร้อมระบุว่าสหรัฐฯ ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลปีละหลายแสนล้านดอลลาร์เพื่อปกป้องประเทศสมาชิกพันธมิตร
“มันจะทำให้สหรัฐฯ มีเงินมากขึ้น (ถ้าเราลดการจ่ายเงินให้ NATO) เพราะเราจ่ายเงินปีละหลายแสนล้านดอลลาร์เพื่อปกป้องพวกเขา และที่ผ่านมาเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอ แต่จากการกระทำในตอนนี้ ดูเหมือนว่าเราอาจไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นอีกต่อไป” ทรัมป์กล่าว
ก่อนหน้านี้ ผู้นำสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรส่งเรือรบเข้าร่วมภารกิจเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคยฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านพลังงานของโลก โดยเขามองว่าการส่งกำลังทางเรือไปช่วยเป็นเพียงภารกิจเล็กน้อยสำหรับประเทศที่พึ่งพาความมั่นคงจากสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม การที่หลายประเทศยุโรปไม่ตอบรับข้อเรียกร้องดังกล่าว ถูกทรัมป์ตีความว่าเป็นบททดสอบความภักดีของพันธมิตร พร้อมตั้งคำถามว่า “ทำไมเราต้องอยู่เคียงข้างพวกเขา หากพวกเขาไม่อยู่ข้างเรา” ซึ่งสะท้อนท่าทีแข็งกร้าวต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐฯ กับพันธมิตรตะวันตกในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง.