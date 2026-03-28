ตม.ภูเก็ตงานเข้า! นทท.แฉจ่าย 200 ลัดคิวแก้ปัญหาแถวยาวจนเกือบตกเครื่อง

จับตาปัญหาระบบคัดกรอง ตม. สนามบินภูเก็ต หลังโลกโซเชียลแชร์ว่อนภาพคิวยาวล้นด่านขาออก กระทบนทท. ต่างชาติอย่างหนัก พร้อมตั้งข้อสังเกตปมเรียกเก็บเงินพิเศษแลกความรวดเร็ว ด้าน สส. ภูเก็ต เขต 2 รุดรับเรื่อง เตรียมส่งเข้าคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ เร่งหาทางออกก่อนความเชื่อมั่นทรุด
วันนี้ (28 มี.ค.) เพจ “ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center“ ออกมาโพสต์ข้อความ ดราม่า ตม. สนามบินภูเก็ตคิวยาว พร้อมแฉ "ช่องทางลัดจ่ายเพิ่ม" โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“นักท่องเที่ยวโวย! คิวยาวล้น ตม.สนามบินภูเก็ต แฉหนักมี “ช่องพิเศษจ่ายเพิ่ม” จริงหรือ?
ภาพเหตุการณ์ล่าสุดวันนี้ (28 มีนาคม 2569) สะท้อนปัญหาที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อประชาชนได้ร้องเรียนผ่านไปยัง “สส.แซม“ เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee สส.ภูเก็ต เขต 2 เพื่อให้ช่วยนำเรื่องเข้าสู่การหารือในสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว รัฐสภา
ประเด็นหลักอยู่ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สนามบินภูเก็ต ฝั่งขาออกนอกประเทศ ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติต้องต่อคิวยาวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (ศุกร์–อาทิตย์)
ที่น่าตกใจคือ มีการ อ้างว่า
มีการเรียกเก็บเงินนักท่องเที่ยว ประมาณคนละ 200 บาท หากต้องการใช้ “ช่องพิเศษ” เพื่อออกจาก ตม. ได้รวดเร็วขึ้น
ขณะที่นักท่องเที่ยวที่ไม่จ่าย ต้องเผชิญกับการรอคิวเป็นเวลานาน
ส่งผลให้บางรายเกือบตกเครื่อง จนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสายการบิน ต้องเข้ามาช่วยรับตัวถึงหน้า ตม. เพื่อเร่งพาขึ้นเครื่องบิน
ทั้งนี้ ยังมีข้อสังเกตว่า
แม้จะมีผู้โดยสารจำนวนมาก แต่ ช่องให้บริการกลับเปิดไม่ครบ ยิ่งซ้ำเติมปัญหาความล่าช้า และกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เบื้องต้น สส.เตรียมผลักดันเรื่องนี้เข้าสู่การตรวจสอบในระดับสภา เพื่อหาข้อเท็จจริง และแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ประเด็นนี้ต้องจับตาใกล้ชิด เพราะไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวก แต่กระทบถึง ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยตรง”