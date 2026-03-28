นายกฯ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจงปรับขึ้นราคาฟองละ 20 สตางค์ เหตุอากาศร้อนทำผลผลิตตก ยันไม่เกี่ยวน้ำมันแพง พร้อมประกาศตรึงราคาช่วยประชาชน

นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่แจงยิบ ราคา 3.60 บาท/ฟอง เป็นเพราะอากาศร้อนทำไก่เครียด ออกไข่น้อยลง ไม่ได้ฉวยโอกาสขึ้นราคาตามน้ำมัน! เผยที่ผ่านมาเกษตรกรแบกต้นทุนอ่วม ขาดทุนสะสม ราคานี้ขอแค่พออยู่รอด พร้อมลั่น 'จะพยายามตรึงราคาไว้เท่านี้' ไม่ให้แพงไปกว่านี้แล้ว เพื่อช่วยคนไทย
วันนี้ (28 มี.ค.) มีรายงานว่า นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ออกมาชี้แจงถึงกรณีการปรับขึ้นราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก 20 สตางค์ ส่งผลให้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3.60 บาทต่อฟอง โดยระบุว่าการปรับราคาดังกล่าวเป็นไปตามกลไกตลาดและฤดูกาลผลิต สาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและร้อนจัด ทำให้ไก่มีสุขภาพอ่อนแอและออกไข่น้อยลง ในขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงที่ พร้อมยืนยันว่าการขึ้นราคาครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานที่สูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนพลังงานคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากของการผลิตไข่ไก่
นายมาโนช กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี เกษตรกรต้องแบกรับภาระขาดทุนอย่างหนัก เนื่องจากราคาไข่ไก่ตกต่ำลงไปอยู่ที่ 3.00 - 3.20 บาทต่อฟอง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตจริงสูงถึง 3.29 บาทต่อฟอง ซึ่งเป็นผลมาจาก ค่าแรงและค่าอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาผลผลิตล้นตลาดจากการแข่งขันที่รุนแรง
การที่ราคาปรับขึ้นมาที่ 3.60 บาท อาจดูแพงในสายตาผู้บริโภค แต่สำหรับเกษตรกรแล้ว ถือว่าอยู่ในระดับที่แค่พอคุ้มทุนและต่อลมหายใจให้อยู่รอดได้เท่านั้น แทบจะไม่มีกำไรเมื่อนำไปชดเชยกับส่วนที่ขาดทุนไปก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคที่กำลังเผชิญกับค่าครองชีพและค่าน้ำมันที่สูงขึ้นในขณะนี้ ทางสมาคมฯ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ จะพยายามตรึงราคาไข่ไก่ไว้ให้อยู่ในระดับนี้ และจะไม่ให้ปรับสูงขึ้นไปกว่านี้เพื่อช่วยลดภาระของประชาชน