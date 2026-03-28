เมื่อชีวิตปฏิเสธบุญ! สาวช็อก ยื่นเงินให้คนนั่งพื้นในปั๊ม ก่อนเจอเฉลย "เขาขับรถคันละ 5 ล้าน"

ประสบการณ์สุดพีคของสาวใจบุญที่ตั้งใจทำทานกับคนนั่งข้างทาง แต่กลับต้องขอโทษรัวๆ เมื่อคนหน้าน้านสะดวกซื้อคนนั้นคือเจ้าของรถยุโรปคันละหลายล้านที่แค่มานั่งพักเหนื่อย กลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจที่สะท้อนถึงน้ำใจของคนไทยและความเป็นกันเองของเจ้าของรถที่ไม่ได้ถือสาหาความ
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กสาว "ChaBa Thomson" ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่กลายเป็นไงวรัลมียอดผู้เข้าชมแล้วกว่า 4 ล้านครัง กับประสบการณ์ ยืนเงิน 20 บาทกับชายที่ขับรถคันละ 5 ล้าน
โดยเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นชายรายหนึ่งนั่งอยู่บนพื้นหน้าน้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้โพสต์เห็นแล้วเกิดความเห็นใจจึงยื่นเงินให้จำนวน 20 บาท ก่อนที่ต่อมาจะเป็นเหตุการณ์ช๊อตฟีลแบบสุดๆ เมื่อชายรายนี้ไม่ใช่ขอทานแต่เป็นเจ้าของรถยุโปรหรูมูลค่าหลายล้านบาท ซึ่งบังเอิญมานั่งพักอยู่ตรงนั้นพอดี เขาหัวเราะร่วนแล้วรีบชูกุญแจรีโมทรถยนต์ให้เธอดูเพื่อยืนยันว่า "พี่ไม่ใช่คนขอทานนะจ๊ะ"
ก่อนที่ตัวผู้โพสต์เองรีบขอโทษด้วยรอยยิ้มขณะที่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้ถือสาอะไรและหัวเราะไปกับความซื่อของเธอด้วย