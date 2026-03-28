"กัญจนา" ตีแผ่วงจรนรก! แฉปางช้างโลกสวยพรากแม่-ลูก ตัดพ้อแบกคนเดียวไม่ไหว วอนสังคมช่วยสู้

"กัญจนา ศิลปอาชา" ตีแผ่เบื้องหลังอันเจ็บปวดของวงจรการค้าลูกช้างไทย แฉปางช้างบางแห่งใช้ภาพลักษณ์ "โลกสวย" บังหน้าความทารุณพรากแม่พรากลูกเพื่อธุรกิจ พร้อมตัดพ้อแบกรับภารกิจนี้เพียงลำพังไม่ไหว วอนนักท่องเที่ยวและสังคมออนไลน์ช่วยกันเป็นหูเป็นตา อย่าปล่อยให้การทารุณกรรมช้างกลายเป็นเรื่องปกติในสังคม
วันนี้ (28 มี.ค.) "กัญจนา ศิลปอาชา" ผู้ที่มีบทบาทในด้านการช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างไทย ออกมาโพสต์ข้อความเบื้องหลังวงจรการค้าช้างและเสียงสะท้อนจากคนทำงาน ทั้งนี้ เจ้าตัวต้องการลำพังตัวเธอคนเดียวแบกรับไม่ไหว ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแรงกระเพื่อมจากนักท่องเที่ยวและสังคมที่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมธุรกิจ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"โพสต์นี้น่าจะยาว ใครขี้เกียจอ่านก็ผ่านไปเลยนะคะ… ดิฉันจะว่าเป็นข้อๆ จะได้ง่ายแก่การจับความ…
1. วงจรการซื้อขายลูกช้างมันเลวร้ายมาก…
หมู่บ้านทางเหนือผลิต.. ส่งไปฝึก แล้วส่งไปขายตามปางแนวโลกสวย..
พรากแม่พรากลูก
พรากแล้วเอาแม่ไปผสมใหม่..
อย่าลืมว่าช้างอายุยืนยาวและมีความผูกพันในครอบครัวเหมือนคน…
พรากเขาจากกันชั่วชีวิต มันทารุณมาก..
และลูกช้างก็อาจได้กินนมไม่เพียงพอทำให้ภูมิต่ำ มีโอกาสเป็น EEHV ง่าย…
นี่คือวงจรที่ต้นบุญเจอและผ่านมา…
2. ปางแนวโลกสวยพวกนี้จะไม่เอาเพศผู้…
แต่หากว่ามี..พอโตหน่อยก็จะขายลงใต้..อาชีพอะไรคงไม่ต้องบอก…
3. ก็คงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากฎหมายแทบจะทำอะไรไม่ได้เลย..
เจ้าหน้าที่ตามไม่ทันพวกนี้..
ดิฉันจึงขอพลังโซเชียลช่วยกันต่อต้านไม่สนับสนุนธุรกิจแบบนี้ค่ะ…
4. ไปเที่ยวปางไหนเจอลูกช้าง ให้ถามหาแม่ช้างเลย…
ให้เขารู้ว่า..สังคม และนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับเรื่องเช่นนี้…
5. ใครสามารถสื่อไปยังต่างประเทศได้ ก็ช่วยดิฉันด้วย…
6. ดิฉันไม่ได้มีอำนาจคุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…ทุกครั้งต้องไปขอเขาช่วย..ทั้งที่จริงๆสิ่งที่ขอก็คือหน้าที่เขา..แต่ก็ยังต้องขอ…ขอจนเขาอาจจะเบื่อ…
จึงต้องใช้พลังโซเชียลของคนรักช้างช่วยค่ะ…
7. ยิ่งดิฉันรู้มากในสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการช้าง ก็ยิ่งอนาถใจ…
บางปางทำฟอร์มดี..มีช้างจำนวนมาก..แต่เจ้าของเป็นนักธุรกิจ ..มีแต่มิติของธุรกิจ และสร้างภาพ…
คุณภาพอาหารที่ให้ช้างเขา เกรดต่ำสุด และปริมาณน้อย…
ก็ได้แต่เวทนาช้างที่อยู่ที่ปางเขา…
8. ดิฉันไม่เคยอยากเป็นแม่พระ…
ทำเท่าที่ทำได้…
นั่งพิจารณาตัวเอง นี่เราทำอะไรไปบ้าง..
9. ก็ทำทั้งภาพใหญ่.. เช่น..
ให้ทุนสร้างโรงพยาบาลช้าง ให้ทุนนักศึกษาสัตวแพทย์ที่จะเป็นหมอช้าง…
สมทบทุนให้กองทุนคชบาล 20 ล้าน..
สร้างโรงพักช้างตกมัน คชบาล
ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ให้โรงพยาบาลช้างต่างๆ รวมทั้งพาหนะ…
10. ภาพย่อย.. ไถ่ช้าง ทำบ้านขวัญช้าง เลี้ยงช้าง 17 เชือก ที่ผ่านชีวิตที่ทุกข์ยากมาแล้ว
เที่ยวส่องตามบ้านคนเลี้ยงช้าง ช่วยรายไหนได้ที่น่าช่วย..ก็ช่วย…
11. เวลาใครพบเห็นช้างถูกทารุณ ช้างเร่ ก็ส่งเรื่องมาที่ดิฉันตลอด…
ทุกวันนี้ก็มีคนในวงการช้างไม่ชอบดิฉันมากอยู่
เพราะไปต่อต้านเขาบ้าง..ไปขัดผลประโยชน์เขาบ้าง..
ก็ช่างเถอะ ดิฉันทำเพื่อช้าง..
12. ยังไม่นับรวมพวกเห็บเหาของบางปางที่คอยจะแซะด่าดิฉัน…
ซึ่งพวกนี้ดิฉันไม่เคยให้ค่าเลย แต่ถ้ามากไปก็ต้องจัดการทางกฎหมาย…
พวกนี้ดิฉันมักบล็อกไปแล้ว แต่ยังหาทางมาตามส่อง..
ที่รู้เพราะมีคนส่งมา… ดิฉันก็จะบอกว่า…พวกนี้มันก็แค่วัชพืชข้างทาง…
13. ดิฉันไม่ใช่คนที่ถือความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่..
ถ้าเรื่องใดดิฉันเข้าใจอะไรผิดและมารู้ความจริงทีหลัง..ดิฉันก็จะขอโทษทันที…
14. การตัดสินใจใดๆของดิฉัน ดิฉันจะไม่ฟังข้อมูลแหล่งเดียว แต่จะต้องตรวจเช็คหลายด้าน…
และเมื่อตัดสินใจแล้ว…ดิฉันเด็ดขาดเสมอ..
15. บ้านไหน ปางไหนเลี้ยงช้างดีจะเห็นว่าดิฉันคอยสนับสนุน…
ไม่ต้องขอมาด้วย..ดิฉันไปเห็นเองก็ช่วยเอง…
สรุป… โพสต์นี้เกิดจากเมื่อคืนนั่งทบทวนตัวเอง… บางทีเราก็เหนื่อย… มาอยู่ในวงการช้างทั้งที่ไม่ได้มีอาชีพนี้…รู้เห็นเรื่องราวต่างๆ ที่บางทีมันไม่ได้สวยงามตามภาพที่คนคิด..มีคนส่งคำพูดที่บางคนที่วิจารณ์ว่า..ไม่เชื่อว่าดิฉันไม่มีผลประโยชน์…ก็ให้นั้นไปหามาว่าดิฉันมีผลประโยชน์อะไร…มีแต่เสียเงิน…แต่อย่างว่าคนมันไม่ชอบ..เขาย่อมไม่มองเราแง่ดี..เป็นธรรมดาโลก..
และในชีวิตเขา ..เขาอาจไม่เคยรู้จักการให้ด้วยเมตตาที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ…ดิฉันไม่เคยต้องการภาพนางฟ้า…สังคมเพื่อนฝูง..ดิฉันก็ห่างหายไปจากพวกเขา…ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างพวกเขามานานมากแล้ว… เพราะพบว่าไม่ใช่ความสุขของเราในการเข้าสังคม..ไม่อยากไปท่องเที่ยวกับเขา..(ถ้าไป ก็ไปเองเงียบๆ)..ถ้าอยากให้ดิฉันช่วยช้างต่อ…ก็ต้องช่วยดิฉันด้วย ในมิติที่แต่ละคนทำได้…เช่น เมื่อเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อช้าง ก็แจ้งไปที่แอปของกรมปศุสัตว์เองรวมทั้งเอามาโพสต์เผยให้เห็นถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับช้าง …ร่วมกันต่อต้าน…ส่วนบ้านช้างไหน ปางไหนทำดี เลี้ยงช้างดี…เราก็ช่วยกันสนับสนุน..ต้องช่วยกันอย่างนี้นะคะ…อย่าปล่อยดิฉันคนเดียว…อย่าบอกแต่ว่า… คุณหนูนาช่วยน้องด้วยนะคะ…มันไม่ไหวค่ะ.."